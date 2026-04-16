DEM Parti, Urfa ve Maraş'taki okul saldırıları için heyet görevlendirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’ni (DEM Parti), Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları ile ilgili olarak heyet görevlendirdi.

Buna göre; Grup Başkanvekili Sezai Temelli, MYK üyesi İlknur Birol ve 5 milletvekilinden oluşan heyet bölgeye hareket edecek.

Heyet, bölgede incelemelerde bulunacak ve yapılacak incelemeler sonrası hazırlanacak raporu kamuoyu ile paylaşılacak.

2 İLDE OKUL SALDIRILARI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi İsa A.M. tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1'i öğretmen, 8'i öğrenci 9 kişi yaşamını yitirirken, 6'sı ağır 13 öğrenci de yaralandı. Saldırgan öğrencinin, yanında getirdiği 5 adet tabanca ve 7 şarjör ile saldırıyı gerçekleştirdiği, akabinde kendini de tabanca ile vurarak intihar etti.

14 Nisan'da da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralanmış, saldırgan olayın ardından intihar etmişti.