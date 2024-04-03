DEM Parti Van'daki irade gaspına itiraz etti, halk buluşması düzenleniyor

DEM Parti, Van'da seçimi kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının elinden alınarak 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a mazbata verilmesine itiraz etti. DEM Partili yetkililer, Van'da yapılan MYK toplantısının ardından halk buluşması düzenliyor. Kent genelinde devam eden eylemlerde CHP'li bir üyenin fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), seçimleri yüzde 55 oy alarak kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliğinin düşürülerek Van İl Seçim Kurulu tarafından mazbatanın 28 puan fark yiyen AKP'li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine itiraz etti.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"AKP’nin itirazı üzerine Van İl Seçim Kurulu’nun oy çokluğu ile Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan’ın adaylığının iptal edilmesi ve mazbatanın AKP adayına verilmesi kararına ilişkin itirazımızı Yüksek Seçim Kuruluna yaptık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Abdullah Zeydan ve avukatlarımızın bugün saat 10:05’te yaptığı başvuruda Van İl Seçim Kurulunun kararının iptal edilmesi talebinde bulunuldu."

Öte yandan DEM Parti, eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın başkanlığında MYK toplantısını Van'da yaptı.

"İRADENE SAHİP ÇIK"

MYK toplantısının ardından DEM Partili yetkililer; siyasi parti ve STK temsilcileriyle birlikte saat 12:00’de Feqiyê Teyran Parkında “İradene Sahip Çık” şiarıyla halk buluşması düzenledi.

KENTTE PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Van esnafı da kepenk açmayarak protestolara destek verirken bugün gerçekleşen yürüyüşe polis, plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etti.

Fotoğraf: Umut Taştan / KRT Muhabiri

KRT Muhabiri Umut Taştan'ın aktardığına göre vücuduna plastik mermi isabet eden CHP üyesi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı.