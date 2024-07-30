DEM Parti Van il eş başkanları gözaltına alındı

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Van’da, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerinde birçok adrese yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında DEM Parti İl Eş Başkanları Veysi Dilekçi ve Gülşen Kurt’un da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki sorgusu sürüyor.