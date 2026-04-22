DEM Parti ve CHP dilekçe verdi: Gülistan Doku için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması istendi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 5 Ocak 2020'den beri kendisinden haber alınamayan ve son 1 haftada soruşturma kapsamında çok sayıda kişinin tutuklandığı Gülistan Doku'nun akıbetinin araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını talep etti.

DEM Parti Dersim Milletvekili Ayten Kordu, TBMM Başkanlığı'na verdiği dilekçede, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklanmasına da işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"5 Ocak 2020 tarihinde Dersim’de kaybettirilen Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasının son sürecinde yaşanan gelişmelerle beraber akıbetine ilişkin sürecin kapsamlı biçimde ele alınması, olayın cinayet boyutu ile delillerin karartıldığına dair iddiaların aydınlatılması, soruşturmanın ilk aşamasından itibaren hangi doğrultuda ilerlediğinin ve karar alma süreçlerinin nasıl şekillendiğinin ortaya çıkarılması, bugüne kadar soruşturma kapsamı dışında bırakılan üst düzey kamu görevlilerinin olası sorumluluklarının tespit edilmesi, yargısal ve idari süreçlerde ortaya çıkan aksaklıkların belirlenmesi, kadınlara karşı işlenip üzeri kapatılmaya çalışılan suçların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin oluşturulması amacıyla Anayasa’nın 98’inci ve TBMM İçtüzüğü’nün 104’üncü ve 105’inci maddeleri uyarınca Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz."

CHP DE ÖNERGE VERDİ

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen tarafından Gülistan Doku için araştırma önergesi verildi.

CHP milletvekillerinin yanı sıra TİP ve EMEP'li vekillerin de imzasını taşıyan 22 Nisan 2026 tarihli araştırma önergesinde, dosyanın yalnızca bir kayıp vakası değil kadın cinayetleri, şüpheli kadın ölümleri ve kayıp kadın dosyalarında cezasızlık ile kamu görevlilerinin sorumluluğunun da simgesel örneklerinden biri haline geldiği belirtildi.

“DOSYA YILLARCA AYDINLATILAMADI”

Önergede, Gülistan Doku dosyasının altı yıldan fazla süredir aydınlatılamadığı, aksine soruşturmanın ilk aşamalarından itibaren delil güvenliği, kamera kayıtları ve dijital veriler bakımından ciddi boşluklar oluştuğu vurgulandı. Metinde, soruşturmanın bütün olasılıklar üzerinden değil, uzun süre 'intihar' ihtimaline sıkıştırıldığı, ailenin ise başından beri cinayet ihtimali ve delil karartma şüphesi üzerinde durduğu ifade edildi.

KAMU GÖREVLİLERİNE UZANAN ŞÜPHELER

Gerekçede, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önce görüştüğü kişiler arasında eski erkek arkadaşı Zainal Abakarov’un, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Tuncay Sonel’in ve onun yakın arkadaşı Umut Altaş’ın isimlerinin geçtiği kaydedildi. Önergede ayrıca bazı eski polisler, kamu görevlileri ve güvenlik personeli hakkında da delil gizleme, bilgi saklama ya da yardım etme şüphesinin bulunduğu belirtildi. Son dönemdeki gözaltı, tutuklama ve adli kontrol işlemlerinin de soruşturmanın kamu görevlilerine uzanan boyutunu görünür hale getirdiği savunuldu.

“BU DOSYA SADECE GÜLİSTAN DOKU DOSYASI DEĞİL"

Önerge metninde, Gülistan Doku dosyasının artık yalnızca tekil bir kayıp dosyası olarak değerlendirilemeyeceği, Rabia Naz Vatan başta olmak üzere kamuoyunda infial yaratan diğer şüpheli kadın ölümü ve kayıp kadın dosyalarıyla birlikte ele alınması gerektiği belirtildi.

KOMİSYON TALEBİ

CHP, önergesinde TBMM bünyesinde kurulacak bir araştırma komisyonunun adli ve idari süreçleri, baraj hattına yönlendirilen soruşturma stratejisini, kamera kayıtlarını, HTS ve diğer haberleşme verilerini, dijital materyaller üzerindeki müdahale iddialarını ve kamu görevlilerinin rolünü bütünlüklü biçimde incelemesi gerektiğini savundu. “Gülistan Doku olayında cevapsız hiçbir soru kalmamalıdır” denilerek Meclis araştırması açılması talep edildi.

4 YIL ÖNCE REDDEDİLMİŞTİ

Dersim’de 5 Ocak 2020’den bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’nun akıbetini aydınlatmak için 4 yıl önce TBMM’de HDP tarafından verilen araştırma komisyonu önergesi, CHP ve İYİ Parti tarafından desteklenirken AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.