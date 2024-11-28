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DEM Parti ve CHP yarın görüşecek: Gündemde neler var?

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Siyaset
  • 28.11.2024 14:30
  • Giriş: 28.11.2024 14:30
  • Güncelleme: 28.11.2024 14:39
DEM Parti ve CHP yarın görüşecek: Gündemde neler var?
Fotoğraf: DepoPhotos

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel yarın görüşecek.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, 23 Kasım’da yapılması planlanan görüşme, CHP Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın oğlunun yaşamını yitirmesi üzerine ertelenmişti.

Ertelenen görüşme yarın saat 14.30’da CHP Genel Merkezi’nde yapılacak.

GÜNDEMDE NELER VAR?

Görüşme sonrası ortak basın açıklaması planlanıyor.

Görüşmede, Kürt sorununun çözümüne dair tartışmalar ve gündemdeki gelişmelerin konuşulması bekleniyor.

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