DEM Parti ve TİP'ten "Öcalan'la görüşme tutanakları açıklansın" çağrısı

Süreç komisyonundan AKP, MHP ve DEM Partili vekillerinin yer aldığı heyetin PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşme tutanaklarının açıklanması için çağrı yapıldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, "Komisyon İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştü ancak tutanakların açıklanmayacağı söyleniyor. Oysa ilk günden beri hem biz hem Parlamento hem Sayın Öcalan hem de Türkiye halkları bu sürecin şeffaf ilerlemesini talep ediyor" dedi.

"Barış, kapalı kapılar ardında değil; açık, dürüst ve halkın gözü önünde büyür" diyen Sakık, "Tutanakların gizlenmesi kuşkuyu artırır, açıklanması ise güveni güçlendirir. Halkın yararı ve barışın geleceği için görüşme tutanaklarının açıklanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Komisyon İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştü ancak tutanakların açıklanmayacağı söyleniyor. Oysa ilk günden beri hem biz hem Parlamento hem Sayın Öcalan hem de Türkiye halkları bu sürecin şeffaf ilerlemesini talep ediyor. Barış, kapalı kapılar ardında değil; açık, dürüst ve halkın… — sırrısakık (@sakiksirri) November 26, 2025

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık ise komisyon başkanlığına gönderdiği yazıda, "Bugün yapılması planlanan komisyon toplantısının tarihi belirsiz şekilde ertelendiği bilgisi tarafımıza ulaşmıştır. Ayrıca son toplantıda komisyon raporu için değerlendirmelerin Cuma gününe kadar ulaştırılması istenmiştir" dedi.

Şık, yazıda şu ifadeleri kullandı: "Öncelikle İmralı Adasında pazartesi günü gerçekleştirilen görüşmenin tutanağı komisyon üyelerine ulaştırılmadan ve görüşme içeriğine dair bilgilendirme yapılmadan taslak metne görüş, öneri ve katkı verilmesi beklenmemelidir. Cuma gününe değin verilen süre bilgilendirme sonrası bir tarihe ertelenmelidir. Ayrıca tüm sürecin meclis çatısı altında ve şeffaf şekilde yürütülmesinin sağlanması açısından görüşme tutanaklarının kamuoyuyla da paylaşılması gerekli olup bu yöndeki görüşümüze dair karar verilmesini talep ediyoruz."