DEM Parti ve uluslararası bir heyet, Öcalan için yarın Adalet Bakanlığı'na başvuracak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleriyle aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyet, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na başvuracak.

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre yarın saat 10.30'daki başvurunun ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapılacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Abdullah Öcalan ile görüşmek için geçen hafta Adalet Bakanlığı'na başvurmuştu.

Adalet Bakanlığı'ndan henüz yanıt gelmedi.