DEM Parti ve uluslararası heyetten, Adalet Bakanlığı'na Öcalan başvurusu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleriyle aralarında siyasetçi, sendikacı ve gazetecilerin de bulunduğu uluslararası bir heyet, İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecridin kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Başvuru dilekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Aşağıda imzası bulunan uluslararası delegasyon üyeleri olarak, bakanlığınız tarafından uygun görülen bir tarihte, İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tutuklu bulunan Sayın Abdullah Öcalan ile görüşme yapmak istiyoruz.

Gerekli iznin verilmesini saygılarımızla arz ederiz."

Walter Baier (Avrupa Sol Partisi Başkanı)

Francesca Ghirra (İtalya Parlamentosu Üyesi)

Matteo Massa (Milletvekili Asistanı)

Eduardo Jorge Costa Pinto (Portekiz Parlamento Üyesi)

Eulàlia Reguant i Cura (Katalonya Milletvekili)

Blai Tabarner Katalonya (Halkın Adayları Parti Yöneticisi)

Johan Petter Andresen (Norveç Kürdistan ile Dayanışma)

Caterina Posterino (İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi)

Fracesca Baruffaldi (İtalya Genel İşçi Konfederasyonu yöneticisi)

Anne Kulseng Berg (Norveç Kadınlar Cephesi)

Benedetta Rossi (Gazeteci)

Daniela Galie (Gazeteci)

Raphaëlle Primet (Paris Büyükşehir Belediyesi Meclis Grup Başkanı)

Jakob Migenda (Almanya Sol Parti Yöneticisi)

Yusuf Karacelik (Almanya Sol Parti Üyesi)

Saat 10.30'daki başvurunun ardından Bakanlık önünde basın açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Suriye'de yaşanan gelişmelere de değinildi ve "Tel Rıfat'ın işgal edilmesi ve Halep’teki Kürt bölgelerine yapılan saldırının ardından Kürt nüfusu yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır" denildi.

"ROJAVA DEVRİMİ BENZERSİZ BİR DENEYİM OLDU"

Açıklamada, Rojava'da bir devrim yapıldığı ve bu sayede bölge halkları açısından önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Rojava Devrimi, kendi kaderini tayin hakkı, insan hakları ve baskıya karşı direniş açısından benzersiz bir deneyim olmuştur. Suriye'nin kuzeyindeki Kürt topraklarından doğan bu devrim, toplumsal cinsiyet eşitliğini, doğrudan demokrasiyi ve farklı etnik gruplar ve dinler arasında barışçıl bir arada yaşamayı teşvik eden bir sistem inşa etmiştir. Çatışma ve istikrarsızlık bağlamında, Rojava, en zor koşullarda bile kapsayıcı ve adil bir toplum inşa etmenin mümkün olduğunu dünyaya gösteren bir umut ışığı olmuştur."

"ÖCALAN DERHAL SERBEST BIRAKILMALI"

Barış anlaşması için Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılmasını isteyen heyet, açıklamasına şu şekilde son verdi:

"Türkiye hükümetine uluslararası hukukun bu önemli kararını hatırlatmak ve adalet duygusu ile demokrasi ve insan haklarının temel ilkelerine bağlılık çağrısında bulunmak için buradayız. Bu nedenle, Sayın Öcalan’ın derhal serbest bırakılmasını ve somut barış görüşmelerinin başlamasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz. Kürt halkı için adil bir barış anlaşması sağlanana ve Sayın Öcalan özgürlüğüne kavuşana kadar bu yöndeki çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."