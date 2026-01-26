Giriş / Abone Ol
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın saat 10:30'da CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

Siyaset
  • 26.01.2026 15:09
  • Giriş: 26.01.2026 15:09
  • Güncelleme: 26.01.2026 15:20
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti, yarın CHP'yi ziyaret edecek
Fotoğraf: DepoPhotos

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, yarın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

Saat 10:30'da yapılacak görüşmenin ana gündeminin Suriye'de yaşanan son gelişmeler olması bekleniyor.

