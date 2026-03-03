DEM Parti yarın İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek ile görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve ortak rapor kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti'nin aktardığına göre, heyet yarın İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile ayrı ayrı görüşecek.

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre DEM Parti İmralı Heyeti, yarın 13:00'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakanlık binasında görüşecek. Ardından da 14:00'de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlık binasında görüşecek.