DEM Parti yarın İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek ile görüşecek
DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili bakanlık binalarında görüşeceğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti İmralı Heyeti, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve ortak rapor kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti'nin aktardığına göre, heyet yarın İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile ayrı ayrı görüşecek.
DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre DEM Parti İmralı Heyeti, yarın 13:00'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakanlık binasında görüşecek. Ardından da 14:00'de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlık binasında görüşecek.