Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DEM Parti yarın İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek ile görüşecek

DEM Parti Basın Bürosu, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek ile ilgili bakanlık binalarında görüşeceğini duyurdu.

Güncel
  • 03.03.2026 18:12
  • Giriş: 03.03.2026 18:12
  • Güncelleme: 03.03.2026 18:18
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti yarın İçişleri Bakanı Çiftçi ve Adalet Bakanı Gürlek ile görüşecek
Fotoğraf: AA

DEM Parti İmralı Heyeti, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve ortak rapor kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor. DEM Parti'nin aktardığına göre, heyet yarın İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı ile ayrı ayrı görüşecek.

DEM Parti Basın Bürosu'nun aktardığına göre DEM Parti İmralı Heyeti, yarın 13:00'de İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bakanlık binasında görüşecek. Ardından da 14:00'de Adalet Bakanı Akın Gürlek ile bakanlık binasında görüşecek.

BirGün'e Abone Ol