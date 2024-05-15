Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DEM Parti'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

DEM Parti'nin İstanbul'daki il ve ilçe yöneticilerine düzenlenen operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 15.05.2024 09:32
  • Giriş: 15.05.2024 09:32
  • Güncelleme: 15.05.2024 09:37
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'daki yöneticilerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. 

DEM Parti'nin PM, il, ilçe yöneticileri ve üyeleri dahil toplam 21 kişi gözaltına alındı. 25 adrese düzenlenen operasyonlar için toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

DEM Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

BirGün'e Abone Ol