DEM Parti'ye operasyon: 21 kişi gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) İstanbul'daki yöneticilerine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

DEM Parti'nin PM, il, ilçe yöneticileri ve üyeleri dahil toplam 21 kişi gözaltına alındı. 25 adrese düzenlenen operasyonlar için toplam 25 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

DEM Parti, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamayla gözaltı işlemlerine tepki gösterdi.

İstanbul'da sabah saatlerinde PM, il, ilçe yöneticilerimiz, çalışan ve üyelerimizin de aralarında bulunduğu onlarca arkadaşımız evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siyasi kırım operasyonlarıyla diz çöktürmek isteyen iktidar karşısında mücadeleyi büyütmeye, AKP-MHP… pic.twitter.com/pcWBsaASSK