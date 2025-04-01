DEM Parti yol haritasını belirleyecek: MYK 11 Nisan’da toplanıyor

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat’ta yaptığı "tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir" çağrısından bu yana geçen yaklaşık bir buçuk ayın ardından DEM Parti, sürecin nereye evrileceğine dair tartışma yürütmek ve yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) 11 Nisan’da toplantıya çağırdı.

MYK’de sürece ilişkin nasıl bir yol izleneceği ele alınacak.

DEM Parti, Öcalan'ın çağrısının ardından Parti yetkili kurullarını toplama kararı almıştı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın başkanlığında, 2 Mart Pazar günü Parti Meclisi (PM) ve il eşbaşkanları, 3 Mart Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve 5 Mart Çarşamba günü milletvekilleri ve belediye eş başkanlarının katılımıyla toplantılar yapılmıştı. Bu toplantıların ardından 101 merkezde halk buluşmaları düzenlenmişti.