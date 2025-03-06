DEM Parti ziyaretlere CHP’den başlayacak

Haber Merkezi

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısının yankıları sürerken Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) milletvekilleri ve belediye eş başkanları dün Ankara'da toplandı.

Toplantıda Öcalan’ın "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı"nın tartışıldığı öğrenildi.

Öte yandan DEM Parti heyetinin siyasi parti ziyaretlerine CHP’den başlayacağı belirtildi. Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 10 Mart Pazartesi günü saat 13.00’te CHP Genel Merkezini ziyaret edecek.

Daha önce parti ziyaretlerine ilişkin konuşan Hatimoğlulları siyasi partiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşme yapılıp yapılmayacağına ilişkin, "Şimdi siyasi parti turlarını yapacağız. Bütün detaylarını henüz planlamış değiliz, planlayacağız. Bu turlarımızın içinde elbette yeri ve zamanı uygun olduğu vakitte Cumhur İttifakı'nın birleşenleri de olacak. Yani AKP ve MHP de olacak ama henüz bunu detaylı planlamış değiliz. Haftaya kendileriyle de bu tür görüşmeyi yapabiliriz" demişti.

‘TEREDDÜTÜMÜZ YOK’

Yaşananlara ilişkin konuşan PKK’nın yöneticisi Mustafa Karasu, “PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısına uyacak mı?” tartışmalarına ilişkin, “Önderliğin ortaya koyduğu dönüşümü, PKK’nın feshini, silahlı mücadelenin sonlandırmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüttü olmasın” dedi.