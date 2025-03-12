DEM Parti ziyaretlere devam ediyor: Bugün üç parti ile görüşülecek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yönelik, “Silah bırakma” çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilerle görüşmeler yapan DEM Parti, bugün de ziyaretlerini sürdürecek.

DEM Parti EŞ Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, hafta başında Emek Partisi, CHP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etti.

DEM Parti, CHP, EMEP ve DEVA Partisi'ni ziyaretinin ardından bugün, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Türkiye İşçi Partisi ile görüşecek.

DEM heyeti 17 Mart Pazartesi günü ise Meclis'te, MHP ve AKP ile biraraya gelecek.

İYİ Parti ise dün yaptığı açıklamada, DEM Parti'den kendilerine gelen bir görüşme teklifi olmadığını, teklifin gelmesi durumunda ise teklifi reddedeceklerini açıklamıştı.