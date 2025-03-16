DEM Parti ziyaretleri devam ediyor: Yarın MHP ve AKP ile TBMM'de görüşülecek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yönelik, “Silah bırakma” çağrısının ardından başlayan süreci değerlendirmek için siyasi partilerle görüşmeler yapan DEM Parti, görüşmelere devam ediyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın, MHP ve AKP heyetleriyle bir araya gelecek.

Görüşmeler sırasıyla saat 11.00 ve saat 14.00’te TBMM’de yapılacak.

Daha önce CHP, Gelecek Partisi, DEVA Partisi, TİP, Saadet Partisi ve EMEP'i ziyaret eden DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığındaki heyet, 17 Mart Pazartesi günü (yarın), MHP ve AKP’yi ziyaret edecek.

Heyette ayrıca, Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz ve Ekonomi Komisyonu Sözcüsü ve Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç yer alacak.

Görüşmeler, saat 11.00’de MHP heyetiyle başlayacak. Ardından saat 14.00’te AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti heyetini ağırlayacak.

Her iki görüşme de TBMM’de yapılacak.