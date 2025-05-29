DEM Parti ziyaretlerine AKP ile devam etti

Politika Servisi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile AKP’li yetkililer Meclis’te görüştü. Hatimoğulları ve Bakırhan'a, Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Sezai Temelli de eşlik etti.

DEM Parti heyetini, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanvekilleri, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Abdullah Güler ve Özlem Zengin karşıladı.

Görüşme sonrası konuşan Efkan Ala ‘‘Kapsamlı bir değerlendirme yapıldı sürece ilişkin. Süreç öngörüldüğü gibi devam ediyor. Herhangi bir aksama, duraksama yok. Herkesin bu sonucu ‘terörüz Türkiye’ sonucu elde etmek için herkes elinden gelen katkıyı bulunmasını sağlamak lazım” dedi.

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada da "Görüşmede, özellikle infaz paketi, hasta tutsaklara ilişkin düzenlemeler ve bu düzenlemelerin bayram öncesi yasalaşması konusundaki toplumun ve partimizin beklentileri net bir şekilde ifade edildi." denildi.

Öte yandan DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu Ara Dönem Toplantısı sonuç bildirgesini açıkladı. DEM Parti, 25-26 Mayıs'ta "Demokratik yerel yönetimlerle demokratik topluma" şiarıyla yapılan toplantıyı 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'e atfetti. Bildirgede, iki gün süren tartışmalarda siyasal süreç ve geçmiş bir yıllık yerel yönetim faaliyetlerinin değerlendirildiği ve gelecek dönem için mücadele hattına dair de önerilerin önce çıktığı kaydedildi.

Açıklanan sonuç bildirgesinde; merkezi vesayetin sonlandırılması, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'na konulan çekingenin kaldırılması, kayyum uygulamasına son verilmesi ve yasada eşbaşkanlık tanımının yapılması gerektiği vurgulandı.

Sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi: "Özellikle Türkiye'nin son on yılında daha fazla merkezileşen yönetim biçimi, yaşanan krizleri derinleştirmiştir. İlk günden bugüne kadar, tekçiliğe dayalı yönetim anlayışına karşı yerel demokrasinin gelişmesi noktasında ısrar ettik ve bundan sonra da edeceğiz. Her ne koşulda olursa olsun, halk iradesini savunmaktan bir adım dahi geri durmayacağız.

Sonuç bildirgesinde yer alan taleplerden bazıları ise şöyle:

• Kayyum atanan tüm belediyelerin kayyımlarının geri çekilmesini ve seçilmişlerin görevlerine iade edilmesi

• Kayyum atanmasına olanak tanıyan 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu’nun ilgili maddelerinin düzenlenerek kayyım atamalarının son bulması

• Merkezi idarenin, yerel yönetimler üzerindeki idari ve mali vesayetinin ortadan kaldırılması

• Türkiye’nin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerlik Şartına koyduğu çekincelerin kaldırılması.