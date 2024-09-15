DEM Parti’de yeni yol haritası belirlenecek

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) birinci Merkezi Örgütlenme Konferansı İnşaat Mühendisleri Odası’nda (İMO) başladı.

Kürsüye çıkan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, konferansta alınacak kararların önümüzdeki dönemde partilerinin yol hattını belirleyeceğini söyledi.

GÜÇLÜ BİR ÖRGÜT VURGUSU

Bakırhan şöyle konuştu: “Tarihi misyonu yerine getirmenin en önemli, en öncelikli görevlerinden birisi güçlü bir örgütlenme ve örgüttür. Güçlü örgütlenmesi olmayan hiçbir partininin bu tarihi zemini ve fırsatı yerine getirebilmesi düşünülemez. Herkesin sözü örgütü kadardır. Örgütü güçlü olan partinin sözü de sesi de karşılık bulur onun için örgütlenme konferansları önemlidir. Onun için yerellerde günlerce toplantılar yaptık yerel konferanslar yaptık.” Konferansta Tuncer Bakırhan’ın ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları kürsüye çıktı. İktidarı eleştiren Hatimoğulları, ‘‘İktidar ve rejimin iflas ettiği, küresel sermayenin büyük çaplı kriz yaşadığı, kapitalizmin krizde olduğu bir dönemde elbette emek mücadelesinin de ekoloji, gençlik, kadın mücadelelerini de hep birlikte bu konferansta konuşmamız gerekiyor” dedi.

DEMOKRATİK GÜÇ BİRLİĞİ İHTİYACI

Hatimoğulları konuşmasını şöyle sürdürdü: “Biz bu yeniden yapılanmayı sağlarken sadece DEM Parti değil aynı zamanda bizim dışımızdaki bütün kesimlerle bütün muhalif hareketlerle hep birlikte olacağımız bir demokratik güç birliğine ihtiyacımız var. Faşizmin otoriter rejiminin bu ülkede kendisini derinleştirmeye çalıştığı ama toplumsal rıza alamadığı bir dönemde birlikte mücadele etmenin tam da zamanı" Konuşmaların ardından konferans basına kapalı olarak devam etti.