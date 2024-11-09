DEM Parti’den 4 başlıkta çağrı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri, bugün Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. MYK toplantısında, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın tutukluluk koşulları ve ile yeni çözüm süreci tartışmaları ele alındı.

MYK, toplantının ardından 4 başlık altında bir çağrı metni yayınladı.

MA'nın aktardığına göre, çağrıda, Abdullah Öcalan'ın içinde bulunduğu tutukluluk koşullarının değiştirilmesi ve çözüm için çalışma koşullarının düzenlenmesi istendi. Metinde, DEM Parti'nin çözüm için oynayacağı role değinildi.

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