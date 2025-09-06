DEM Parti’den 6-7 Eylül Pogromu'na ilişkin açıklama: “Katliamlarla hakiki yüzleşme şart”

DEM Parti, sosyal medya hesabından 6-7 Eylül olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada "İstanbul, İzmir ve birçok şehirde yaşayan Rumlar ve Ermeniler başta olmak üzere Hristiyan ve Musevi yurttaşlarımıza yönelik gerçekleştirilen 6-7 Eylül pogromunun üzerinden 70 yıl geçti. Unutmuyoruz, pogromda yaşamını yitiren yurttaşlarımızı saygıyla anıyoruz. Toplumsal barışın sağlanabilmesi için bu coğrafyada yaşanan katliamlarla hakiki bir yüzleşme zorunludur. Her inanç ve kimliğin özgür ve eşit bir şekilde yaşaması için demokratik toplum mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 6-7 Eylül Pogromu ile yüzleşilmesi gerektiğini belirterek "Coğrafyamızda yaşayan Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarda onlarca kişi katledildi yüzlerce kadın cinsel saldırıya uğradı ve binlercesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı… Bir daha benzer acıların yaşanmaması için hakiki bir yüzleşmenin sağlanması gereklidir" dedi.

Hatimoğulları, açıklamasında, "70 yıl önce bugün İstanbul’da başlayıp, tüm ülkeye yayılan tarihimizin büyük acılarından biri olan 6-7 pogromu ile yüzleşilmelidir. Coğrafyamızda yaşayan Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yurttaşlara yönelik gerçekleştirilen saldırılarda onlarca kişi katledildi yüzlerce kadın cinsel saldırıya uğradı ve binlercesi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı… 6-7 Eylül Pogromunda katledilen yurttaşlarımızı saygı ve hüzünle anıyorum. Bir daha benzer acıların yaşanmaması için hakiki bir yüzleşmenin sağlanması gereklidir. Gerçek bir barışın ve demokrasinin tesisi de ancak bu şekilde mümkündür" ifadelerini kullandı.

