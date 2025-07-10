DEM Parti’den CHP’nin Sancaktepe mitingine destek: “Kayyumlar gidecek halk kalacak”

Toplumsal desteği günden güne gerileyen iktidarın muhalefete dönük baskılarına CHP de farklı il ve ilçelerde gerçekleştirdiği kitlesel “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleriyle yanıt veriyor.

Dün akşam mitingin adresi İstanbul Sancaktepe’ydi. CHP lideri Özgür Özel, Sancaktepe’de de geniş bir kalabalığa hitap etti. Özel, Erdoğan’a seslenerek “Seni yüzde 29’la orada oturmam” dedi ve erken seçim talebini yineledi.

Mitingin dikkat çeken detaylarından biri de ilçede önemli bir kitleyi temsil eden DEM Parti’nin alana gelişi oldu. Miting meydanına “Kayyumlar gidecek halk kalacak” sloganlarıyla gelen DEM Partilileri, CHP’liler alkışlarla karşıladı.

DEM Parti Sancaktepe İlçe Örgütü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “karanlığa teslim olunmayacağı” vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

“Sancaktepe’de CHP’nin çağrısıyla Demokrasi Caddesi’ndeydik! Halkın iradesi ve demokrasi için yan yana geldik. Karanlığa teslim olmayacak, özgürlük ve eşitlik mücadelesini birlikte büyüteceğiz!”