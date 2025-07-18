DEM Parti’den Demirtaş’ın tahliye edilmemesine tepki: "Serbest bırakılmaları sürecin de bir gereği”

DEM Parti, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) üçüncü kez verdiği karara rağmen Kobani davası tutuklularının tahliye edilmesine, "Mahkeme, uluslararası hukuku ve Anayasa’nın 90. maddesini çiğneyerek açıkça suç işliyor" diyerek tepki gösterdi. Açıklamada, "Siyasi nedenlerle cezaevinde tutulan yoldaşlarımızın serbest bırakılması Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin de bir gereğidir" ifadelerine yer verildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"AİHM’in üçüncü kez verdiği karara rağmen, başta Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere Kobanî Kumpas davası tutsaklarının serbest bırakılmasına ilişkin yapılan başvuruyu reddeden mahkeme, uluslararası hukuku ve Anayasa’nın 90. maddesini çiğneyerek açıkça suç işliyor. Siyasi nedenlerle cezaevinde tutulan yoldaşlarımızın serbest bırakılması sadece hukukun ve adaletin değil, aynı zamanda Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin de bir gereğidir."