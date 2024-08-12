DEM Parti’den Ezidiler için uyarı

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu, maruz kaldıkları tehditler nedeniyle Irak'taki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) kamplarından kaçan Ezidilerin durumuna dair açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kadim Ezidi halkı, tarih boyunca 73 kez katliama uğramış bir etno-inanç olarak bugün yeniden KDP’nin organize ettiği vahim bir katliam tehdidiyle karşı karşıya bulunuyor. Bu kadim halk, bir kez daha sahte algılar ve tehlikeli söylemlerle yok edilme riskiyle karşı karşıya bırakılıyor" denildi.

DEM Parti, Ezidi toplumunun mevcut tehditlere karşı uluslararası toplumun dikkatini çekmesini ve aşırılıkçı nefret söylemlerine karşı sesini yükseltmesini talep etti. Şeşo'nun açıklamaları sonrası, yerinden edilmiş Ezidi ailelerinin kamplardan ayrılmaya başlaması, toplumsal gerilimi artırmış ve yeni bir soykırım tehdidinin kapıda olduğunu göstermiştir. Bu süreçte, Irak hükümeti ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin Ezidi halkının korunması için acil önlemler alması gerektiği belirtilirken, uluslararası toplumun da bu tehlikeye karşı daha etkin bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulunuldu. Açıklamada "Timsah gözyaşları vicdanları temizlemez” denildi.