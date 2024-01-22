DEM Parti’den ‘imama saldırı' açıklaması

DEM Parti Halklar ve İnançlar Komisyonu, Kulp Kaymakam Burak Akeller’in korumalarıyla bir cami imamına yönelik gerçekleştirdiği öne sürülen şiddeti kınayarak, Akeller'in görevden alınmasını istedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Halklar ve İnançlar Komisyonu Eş Sözcüleri Yüksel Mutlu ve Mahfuz Güleryüz, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde Kaymakam Burak Akeller’in korumalarıyla Cuma Namazı esnasında bir cami imamına yönelik gerçekleştirdiği iddia edilen şiddete dair “İmama yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz” başlıklı bir açıklama yayınladı.

‘KAYMAKAM AKELLER GÖREVDEN ALINMALI’

Cumhuriyet’in yüz yıllık tarihi boyunca din-devlet ilişkileri açısından birçok olumsuz örnek yaşandığı kaydedilen açıklamada, şunlar belirtildi: “Tarihsel bellek, devletin dini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmasının deneyimleri ile maluldür. Bununla birlikte, böylesine çirkin bir saldırının gerçekleştiğine tanık olmadık. İmamı kendi memuru olarak gören ve asgari bürokratik kuralları dahi yok sayan Kaymakam Burak Akeller’in yetkililer tarafından derhal görevden alınmasını ve tüm kamuoyundan özür dilemesini bekliyoruz. İtibarı lükse, şatafata sığdırmış olan Diyanetin bu konudaki sessiz tutumunu da halklarımızın takdirine bırakıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, cami imamı M.K. hutbeyi okurken sehven atlama yaptı. Bu duruma tepki gösteren Akeller, namaz bittikten sonra imam M.K'yi hutbe okuduğu mikrofonla darbettiği öne sürüldü. Söz konusu imamın darbedilmesine AKP’ye yakın Mil Diyanet-Sen tepki gösterirken; MHP’li birçok milletvekili de kaymakamın tarafını tutmuştu.