DEM Parti’den Kobani açıklaması: Kasıtlı bir eylem, sürece yönelik bir sabotaj

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobani'de bir ailenin silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından öldürüldüğüne yönelik iddialar hakkında "Açık bir savaş suçu ve barış umutlarını yok etmeye dönük sabotaj" açıklaması yaptı.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Kobani kentine bağlı bir köye gece saatlerinde SİHA saldırısı düzenlendiği ve anne, baba ile 7 çocuğunun öldürüldüğü iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

SİHA ile gerçekleştirildiği öne sürülen saldırının 'katliam' olarak nitelendirildiği açıklamada, "İnsanlık vicdanını derinden yaralayan bir savaş suçudur. Bölgedeki sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir saldırıdır. Çocukların, kadınların ve masum ailelerin hedef alınması, insanlık dışı bir zihniyetin göstergesidir" denildi.

"BARIŞ UMUTLARINI HEDEF ALMA"

SDG ve HTŞ arasında imzalanan anlaşmanın ardından düzenlendiği iddia edilen saldırının tesadüf olmadığı ifade edilerek "Bölgede gerilimi tırmandırmaya ve barış umutlarını hedef almaya yönelik kasıtlı bir eylemdir. Sayın Öcalan’ın da daha önce işaret ettiği üzere, bir sabotaj çabasıdır" sözlerine yer verildi.

Sınır ötesi operasyonlara dikkat çekilen açıklamada, AKP'nin olaya ilişkin açıklama yapması için çağrıda bulunuldu.

Açıklamanın tamamında şunlara yer verildi:

"Kobanî’deki sürece yönelik sabotajı en sert biçimde kınıyoruz

Kobanî’nin Berxbotan köyüne yönelik gerçekleştirilen SİHA saldırısında aynı aileden anne, baba ve 7 çocuğun katledildiğini, 2 yurttaşın ise yaralandığını derin bir öfke ve üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Bu katliam, insanlık vicdanını derinden yaralayan bir savaş suçudur. Bölgedeki sivillerin yaşam hakkını hiçe sayan ve uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir saldırıdır. Çocukların, kadınların ve masum ailelerin hedef alınması, insanlık dışı bir zihniyetin göstergesidir.

Yaşamını yitiren çocuklar başta olmak üzere tüm kayıplarımızın acısını en derinden hissediyor, yaralıların en kısa sürede iyileşmesini diliyor ve bu insanlık dışı saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Savaşın her türlüsünü reddeden bir siyasi anlayışla, bu saldırının faillerinin mutlaka hesap vermesi gerektiğinin altını çiziyoruz.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetiminin geçici Şam hükümeti ile anlaşma imzaladığı ve her türlü saldırıya karşı resmi karar aldığı bir süreçte gerçekleşen bu olay tesadüf değildir; bölgede gerilimi tırmandırmaya ve barış umutlarını hedef almaya yönelik kasıtlı bir eylemdir. Sayın Öcalan’ın da daha önce işaret ettiği üzere, bir sabotaj çabasıdır.

Devamlı olarak sınır ötesinden saldırı ve tehdit algısı varmış gibi yapanlara soruyoruz: Katledilen çocuklar sizin için güvenlik tehdidi midir? Güvenlik bahanesiyle çocukların ve sivillerin katledilmesini asla kabul etmiyoruz!

Barış ihtimalinin konuşulduğu bir süreçte, 7’si çocuk 9 kişilik bir aile hunharca katledildi. Bu, sıradan bir saldırı değildir; aynı zamanda barış umutlarını yok etmeye dönük bilinçli bir mesajdır. AKP iktidarını, çocukların da içerisinde olduğu sivillerin katledilmesiyle ilgili derhal bir açıklama yapmaya ve bu alçakça suçu işleyenleri açığa çıkarmaya çağırıyoruz.

DEM Parti olarak bu aleni vahşeti ulusal ve uluslararası tüm platformlarda gündeme taşıyacağız. Sorumluların tespit edilmesi ve adalet önünde hesap vermesi için mücadelemizi bütün gücümüzle sürdüreceğiz.

Bağımsız uluslararası kurumların derhal soruşturma başlatmasını, saldırının arka planını aydınlatmasını ve sorumluları ortaya çıkarmasını talep ediyoruz."