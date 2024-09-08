DEM Parti’den ‘Narin’ açıklaması: “Bu sıradan bir ölüm değil”

DEM Parti, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bu sabah cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yazılı bir açıklama paylaştı.

“19 gündür kendisinden haber alınamayan Narin Güran’ın ne yazık ki bu sabah cansız bedeni bulundu. Herkes bu haberle kahroldu” ifadeleriyle başlayan açıklamada, “Acımız büyük!” mesajına yer verildi.

DEM Parti’nin açıklamasında Narin Güran’ın sıradan bir şekilde ölmediği vurgulandı.

Açıklama şu sözlerle son buldu:

“Bu sıradan bir ölüm değil. Narin, organize bir şekilde katledildi. Hepimizi yasa boğan bu cinayette sorumluluğu bulunanlar açığa çıkarılmalı, tarafsız ve bağımsız bir yargı önünde hesap vermelidir. Bu cinayetin peşini asla bırakmayacağız.”

ÇUVALA SARILMIŞ HALDE BULUNDU

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran’dan 19 gündür haber alınamıyordu.

Arama çalışmaları bu sabah saatlerinde son buldu. Ekipler, Eğertutmaz Deresi’nde çocuğun çuvala konulmuş cansız bedenine ulaştı.

Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olaya ilişkin soruşma kapsamında Narin’in amcası ve aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran, 2 Ağustos’ta tutuklanmıştı.