DEM Parti’den sınırda grup toplantısı: Erdoğan ve Bahçeli’ye sert sözler!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatioğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye'de Kürtlere yönelik HTŞ ve beraberindeki güçlerin saldırılarına karşı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'ye sert sözlerle tepki gösterdi.

DEM Parti, Suriye'de geçici yönetim HTŞ ve beraberindeki güçlerin SDG'ye ve Kürt mahallelerine yönelik saldırıları nedeniyle bu haftaki grup toplantısını Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda düzenleme kararı aldı.

Saldırılara karşı grup toplantısını Kamışlı sınırında bulunan Nusaybin'deki Sınır Parkı'nda gerçekleştirecek. DEM Parti, toplantı öncesi Demiryolu Kavşağı’nda toplanma çağrısı yaptı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve çok sayıda partili toplantı öncesi yürüyüşe katılmak üzere alana ulaştı.

Yürüyüş öncesi bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Güzergahın tamamı polis barikatlarıyla kapatıldı.

Fotoğraf: BirGün

Yürüyüşe katılanlar, "Yaşasın Rojava direnişi" sloganı atıyor. Saat 13.20 itibarıyla kitle Sınır Parkı'na doğru yürüyüşe geçti.

Yürüyüşe DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Ahmet Türk, çok sayıda vekil ve partili katıldı. Parti yöneticileri, pankartla birlikte en önde yürüdü. Yürüyüş saat 14.55 sıralarında tamamlandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatioğulları'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Halep'te Kürt halkına yönelik amansız bir katliam başlatıldı. Rojava'da işgal girişimi başlatıldı. Bu katliamını başlatan HTŞ güçlerini kınıyoruz. Savaşa hayır, barışa hemen şimdi diyoruz. Temizlik harekrti başlamalı diyorlar. Siz neyi nereden temizliyorsunuz? Ey iktidar zehirlenmesi yaşayanlar, demokratik demek savaş karşıtlığını istemektir. Burada asıl darbeyi bu sürece HTŞ ile el ele tutuşanlar.

"ORTADA BİR SAVAŞ VAR, NE TEBRİĞİ BU?"

Destekleyenler, bu süreci sabote edenlerdi. Türkiye'de HTŞ sözcülüğü yapıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor ki "Haklıyken haksız yere düşmeyecek şekilde bir cerrahi hassasiyetle Suriye hükümeti operasyonlarını yürütüyor. Buradan da HTŞ'yi tebrik edi,yor. Cumhurbaşkanı'na sesleniyoruz. Kürt kardeşlerimiz katlediliyor. Ortada bir savaş var, ne tebriği bu?

Alkş ve zılgıtlarımızla Rojava'da katliama hayır diyoruz.Uluslararası bir komplo olduğunun farkındayız. Surye'deki Kürt halkıyla onların siyasi iradesiyle Türkiye görüşmeler gerçekleştirsin dedik. Suriye'deki iç barışı konuşalım dedik. İslam kardeşim dediğin Kürdü katlediyorsun. Buna asla izin vermyeceğiz. Rojava halkı yalnız değildir."

Tuncer Bakırhan, gündeme ilişkin şunları söyledi:

"Sanırım grup toplantısını Meclis çatısı altında yapmayıp çeşitli kentlerde yapan parti biziz. Bugünleri yaratanları kınıyoruz. Kuzeydoğu Suriye’de bir soykırım var. Onlarca selefi örgüt, onlarca baş kesen, çocukları gençleri kadınları katleden bir örgüt, onun uzantıları, onu destekleyen bölgesel ve uluslararası güçler var. Rojava'da Kürtler tek, dünya bir olmuş. Kürtlerin statüsüz, kimliksiz yaşaması için bir oluyorlar. Kazanımlarınızdan vazgeçin diyorlar, Kürt gençleri Kobani'de kendi anadiliyle eğitim görmesin diyorlar. Kürtler teslim olsun istiyorlar. Biz oradaki soydaşlarımızın onursuz bir yaşamını istiyor muyuz?

"BÖYLE KADER BİRLİĞİ Mİ OLUR"

Rejim Halep'te bir pusu kurdu. Alçakça. Kürtler anlaşmaya uyarak geri çekilmesine rağmen, toplarla tüfeklerle Kürtleri sürmeye çalışmıştır. 10 Mart mutabakataına uymayanlar Şara'dır. Kürt düşmanlarını unutursak kalbimiz kurusun. İktidar medyası algı oluşturyor. Kürtlerin dilini tehdit olarak göstermek istiyor. Asıl tehdit olan Şara iktidarıdır. Bunu Türkiye kamuoyu çok iyi bilmelidir. Utanmadan Kürt-Türk kader birliği yaptı diyorlar. Sınırın ötesinde düşmanlık yaptığın Kürtlerle nasıl bir kader birliği yapmışsın. Sayın Bahçeli'ye soruyoruz, böyle kader birliği mi olur? Sayın Bahçeli, Kürdün kaderine neden statüsüzlük, dilsizlik düşsün?

Bir tarafta barış elini uzatacaksın, bir tarafta Rojava'da yaşayan halkımızın katledilmesine çanak tutacaksın. Bu riyakarlıktır, sahtekarlıktır. Grup toplantımızı yaptığımız bu saatlerde gençlere saldırıyorlar. Yetkilileri dikkatli davranmaya çağırıyorum. Saygılı olun biraz. Bunu kabul etmiyoruz."

BAHÇELİ'YE SERT SÖZLERLE YANIT

Bakırhan, Bahçeli'nin "SDG Kürtleri temsil etmiyor" sözlerine şöyle yanıt verdi:

"Beyefendiler kimin kimi temsil ettiğine de karar veriyorlar. Dilinizi konuşmayın, statünüz olmasın diyorlar. Sana mı soracağız kimin kimi temsil ettiğini? SDG bal gibi Kürtleri temsil ediyor. Özerk yönetim oradaki bütün halkları temsil ediyor. Bu hükmü siz veremezsiniz. Sandığı koysanız bu toplumun rızasını alabilir misiniz? Alamazsınız. Asıl siz kimi temsil ediyorsunuz? Sayın Devlet Bahçeli, "PKK’nin kurucu önderi" diyor ama onun dediğini yapmıyor, "Her karışı temizlenmeli, kurutulmalı" diyor. Sen kuru temizlemeci misin?"

KİTLE, KAMIŞLI SINIRINI AŞTI

Medya Haber'in aktardığına göre, grup toplantısının ardından kitle, Kamışlı sınırına doğru yürüyüşe geçti. Sınırda bulunan tel örgüleri aşan onlarca kişi, Kamışlı'ya geçti. Daha sonra Kamışlı tarafından da Suriye'deki halkın sınıra doğru ilerlediği görüldü. Kamışlı'dan Türkiye sınırına ilerlemek isteyenlere ise askerler tarafından havaya ateş edilerek müdahale edildiği ancak kitlenin sınırı aştığı belirtildi.