DEM Parti’den Şişhane'deki kayyum protestosuna çağrı

DEM Parti milletvekilleri ve il eş başkanları, Şişhane Meydanı’nda bugün gerçekleştirilecek kayyum protestosuna katılım çağrısı yaparak, "Gelin kayyıma karşı hep beraber sesimizi yükseltelim" dedi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, Hakkari Belediyesine kayyum atanmasına karşı Beyoğlu’nda bulunan Şişhane Meydanı’nda “Hakkari için İstanbul ayakta” şiarıyla bugün saat 19.00’da protesto eylemi gerçekleştirecek.

Siyasi partiler başta olmak üzere demokratik kitle örgütlerinin de yer alacağı eylem öncesi, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Cengiz Çiçek, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul milletvekili Çiçek Otlu ile DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanları, eyleme katılma çağrısında bulundu.

"KAYYUMA KARŞI HEP BERABER SESİMİZİ YÜKSELTELİM"

“Kayyum defol” yazılı önlükler giyen siyasetçiler, Kürtçe ve Türkçe yaptıkları çağrıda, “'İstanbul Hakkari için ayakta' eylemine bütün İstanbul halkını davet ediyoruz. Saat 19.00'de Şişhane’deyiz. İstanbul’da bulunan tüm gençlere, kadınlara, emekçilere çağrımızdır; gelin kayyuma karşı hep beraber sesimizi yükseltelim” ifadelerini kullandı.