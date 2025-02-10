DEM Parti’den somut ve samimi adım çağrısı

Abidin YAĞMUR

DEM Parti düzenlediği miting ve buluşmalarda iktidarın somut ve samimi adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Mersin İl Başkanlığının düzenlediği “Barış ve Özgürlük Mitingi"ne katıldı.

Akdeniz Belediyesine kayyum atanmasını kınayarak sözlerine başlayan Hatimoğulları, “Bize diyorlar ki kayyum atanırken, gözaltı ve tutuklamalar devam ederken bu süreç barışla taçlanır mı? Buradan başta Akdeniz Belediyemiz olmak üzere, Türkiye’de kayyum atayan zihniyeti barışla eşleştiremeyiz. Bir kez daha kınıyoruz” dedi.

Hatimoğulları, “Bize diyorlar ki ‘neden barış istiyorsunuz? Bu ülkede Kürt sorunu çözülünce bütün sorunlar çözülecek mi?’ diye bir soruyla çok sık karşılaşıyoruz. Kürt sorunu çözülürse bu ülkede demokrasinin önü açılır. Türkiye demokratikleşir. Kürt sorununun çözümü bir Türk işçiyi niye ilgilendiriyor biliyor musunuz? Bunu Türk işçi kardeşlerime, Arap, Ermeni kardeşlerime özellikle altını çize çize söylemek isterim. Ey işçi kardeşim Kürt sorunu çözülürse, demokratikleşme başlarsa senin ekmeğin büyür” diye konuştu.

Tülay Hatimoğulları sözlerini şöyle sürdürdü:

“Barış bu kadar konuşulurken, İmralı’dan gelecek mesaj herkes tarafından büyük bir dikkat ve heyecanla beklerken ey iktidar sen ne yapıyorsun? Senin çözüm projen nedir? AKP’nin çözüm projesi nedir? Somut olarak güvenilir adımlar atmalarını bekliyoruz. DEM Parti barışı istiyor. Kürt halkı barışı istiyor. Aleviler barışı istiyor. Muhalefet barışı istiyor. Ey iktidar sen ne istiyorsun? Bunun yanıtını çık ver" ifadelerini kullanndı.

DEM Parti, Çanakkale'nin Kepez Belde Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde "Ekmek ve Adalet ve Barış" buluşması gerçekleştirdi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kürt sorununa dair yürütülen tartışmalara değinerek, "Biz tartışma süreci diyoruz. Çünkü henüz bir çözüm sürecine evirilip evirilmeyeceğini bilmiyoruz. Henüz bir barış süreci midir, değil midir biz de bilmiyoruz. Çünkü biz 'barış süreci' diyemiyoruz Siirt'e kayyım atanıyor. Biz, bir çözüm süreci diyemiyoruz; çünkü dün Amed'de insanlar barışı haykırıyor, gençlere öyle bir zulüm uyguladılar ki Vedat Özer yoğun bakımda. Biz samimiyiz, bizim uzattığımız elde takiye yok, yalan yok. Bu el, eğer bir eli tutuyorsa bütün samimiyeti ile bütün açıklığı ile bütün inancıyla tutuyor. Çünkü bizim geldiğimiz kimlik ve gelenekler el uzatana ihanet etmez, 'Elini uzatıyorsan samimiyetle uzat, uzatmayacaksan da elini it' diyor. Biz elimizi uzatıyoruz, ama karşımızdakilerin de samimi olmasını istiyoruz" dedi.

YÜZLEŞME TALEBİ

Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Florya’da bulunan bir otelde düzenlediği "Halkların eşit ve özgür yaşamı yolunda çözüm barışta" konferansı ikinci gününde 4’üncü oturumla devam etti. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik’in yaptığı konferansın 4’üncü oturumunda “Türkiye’de barışın toplumsal zeminini nasıl inşa edeceğiz?” konulu başlıkta yapılan oturumlarda konuşan siyasetçi Gültan Kışanak “Türkiye’nin bir bütün olarak Kürt sorunuyla yüzleşmediğini düşünüyorum. Demokratik dönüşüm ve kalıcı barış konusunu konuşacaksak yüzleşme meselesine, Kürt sorunuyla yüzleşme perspektifinden bakmalıyız" ifadelerini kullandı.