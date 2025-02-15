DEM Parti’den süreç için 4 madde

Haber Merkezi

DEM Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, PKK lideri Abdullah Öcalan’a çağrısıyla başlayan ve Öcalan’ın önümüzdeki günlerde yapması beklenen açıklamalarla devam eden sürece ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından hazırladıkları sonuç bildirgesini paylaşan DEM Parti, barış ve demokratik çözümün ana konuları olarak 4 maddeye işaret etti.

Söz konusu 4 ana başlık, "tecrit politikalarına son verilmesi, demokratik yeni bir toplumsal sözleşme, ortak vatanda eşit yaşam ve Türkiye’nin Ortadoğu’da savaş yerine diyalog ve barış politikalarını benimsemesi" olarak açıklandı.

Yazılı açıklamada, "İçinde bulunduğumuz kritik süreçte, barışın gerçek ve kalıcı olması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirecek, halkların müzakere zeminini genişletecek ve barışı sadece siyasi aktörlerin değil, Türkiye halklarının ortak talebi haline getirmek için çalışacağız" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yer alan 4 başlık şöyle: Tecrit Politikalarına Son Verilmesi: Sayın Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması, özgür çalışma koşullarının sağlanması, toplumun barış ve demokratikleşme sürecine dair gelişmeleri doğrudan öğrenmesi, onurlu bir barışın sağlanması açısından hayati bir öneme sahiptir. Demokratik Yeni Bir Toplumsal Sözleşme: Kürt halkının demokratik ve siyasi haklarının anayasal güvence altına alınması sağlanmalı; Türkiye’de demokratikleşmenin önünü açacak çoğulcu ve katılımcı kapsamlı bir inşa süreci başlatılmalıdır. Ortak Vatanda Eşit Yaşam: Türkiye’de yaşayan herkes, eşit haklara sahip yurttaşlar olarak ortak bir geleceği birlikte inşa etme hakkına sahiptir. Kürtler, Türkler, Araplar, Ermeniler, Süryaniler, Romanlar; Sünniler, Aleviler, Êzidîler, Hristiyanlar, Museviler ve diğer tüm halklar, inançlar ve kimlikler hiçbir ayrımcılığa uğramadan, anadilinde eğitim ve kültürel haklar başta olmak üzere tüm demokratik haklara sahip olmalıdır.

Türkiye’nin Ortadoğu’da Savaş Yerine Diyalog ve Barış Politikalarını Benimsemesi: Bölgedeki tüm halklarla eşit ve barışçıl ilişkilere dayalı diplomasi geliştirilerek, başta Kürtler olmak üzere bölge halklarıyla ilişkiler savaş ve imha temelinde değil, demokratik müzakere çerçevesinde ele alınmalıdır.

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İMRALI’DAN MEKTUP ULAŞTI

DEM Parti heyetinin Kuzey Irak ziyareti öncesi PKK yöneticilerinden Cemil Bayık, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’dan kendilerine bir mektup geldiğini açıkladı. Öcalan’ın Kürt sorununu ‘çatışma zemininden demokratik zemine’ çekmek istediğini öne süren Bayık, bu sürece olumlu yaklaştıklarını söyledi.Öcalan’ın inisiyatif üstlendiğini belirten Bayık, PKK liderinin ‘elinin güçlendirilmesi’ gerektiğini de ifade etti. Öte yandan DEM Parti heyeti, Kuzey Irak’ta yapacağı görüşmelerin ardından bir kez daha Öcalan’ı ziyaret edecek.