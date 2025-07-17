DEM Parti’den yandaşların Hatimoğulları eleştirilerine: Nedenlerini iyi biliyoruz!

PKK'nin silah bırakma töreni gerçekleştirdiği yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ederken, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eleştirilerin hedefi haline geldi.

Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına verdiği yanıtta, "Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz" sözlerini kullandı. Hatimoğulları, açıklamalardan sonra yandaş çevreler tarafından tepkiyle karşılaşandı.

Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı hedef aldı.

Selvi, bugünkü yazısında, "Yeni dönemin dili farklı. Yeni dönemin siyasi kodları farklı. Yeni dönem barış siyasetini gerektiriyor. Barış siyasetinin karşısında kim durursa kaybetmeye mahkûm. Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur. Yeni döneme ilişkin siyaset üretirse katkısı büyük olur" dedi.

DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ

Selvi'nin "Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur" sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!" dedi.

Doğan, şöyle devam etti: "DEM Parti’nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal geleneğe baksınlar! Biz bu sürecin 'destekçisi' değiliz, genel merkezinden ilçe örgütüne kadar esas öznelerinden biriyiz!"

"Kategorize etmek isteyenler bilmeliler ki, partimiz bir bütün olarak barış, müzakere ve mücadele partisidir" vurugusunu yapan Doğan, "Bu gerçeğe göz yumanlar, süreci bulandırmaya dönük söylem ve tutumdan vazgeçmeli!" ifadelerini kullandı.

Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!

DEM Parti’nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal… — ayşegül doğan (@aysegul__dogan) July 17, 2025