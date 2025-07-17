DEM Parti’den yandaşların Hatimoğulları eleştirilerine: Nedenlerini iyi biliyoruz!
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Üçlü bir ittifak kesinlikle yoktur" açıklamasının ardından iktidara yakın çevrelerin hedefi haline geldi. Son olarak Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur" ifadeleriyle Hatimoğulları'nı hedef aldı. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!" tepkisini gösterdi.
PKK'nin silah bırakma töreni gerçekleştirdiği yeni süreçle ilgili gelişmeler devam ederken, DEM Parti'nin Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları eleştirilerin hedefi haline geldi.
Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına verdiği yanıtta, "Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz" sözlerini kullandı. Hatimoğulları, açıklamalardan sonra yandaş çevreler tarafından tepkiyle karşılaşandı.
Son olarak iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nı hedef aldı.
Selvi, bugünkü yazısında, "Yeni dönemin dili farklı. Yeni dönemin siyasi kodları farklı. Yeni dönem barış siyasetini gerektiriyor. Barış siyasetinin karşısında kim durursa kaybetmeye mahkûm. Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur. Yeni döneme ilişkin siyaset üretirse katkısı büyük olur" dedi.
DEM PARTİ'DEN YANIT GELDİ
Selvi'nin "Tülay Hatimoğulları eski kodlarla siyaset yapmaya devam ederse tasfiye olur" sözlerine DEM Parti'den yanıt geldi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!" dedi.
Doğan, şöyle devam etti: "DEM Parti’nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal geleneğe baksınlar! Biz bu sürecin 'destekçisi' değiliz, genel merkezinden ilçe örgütüne kadar esas öznelerinden biriyiz!"
"Kategorize etmek isteyenler bilmeliler ki, partimiz bir bütün olarak barış, müzakere ve mücadele partisidir" vurugusunu yapan Doğan, "Bu gerçeğe göz yumanlar, süreci bulandırmaya dönük söylem ve tutumdan vazgeçmeli!" ifadelerini kullandı.
Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları’nın hedef gösterilmesinin tesadüf olmadığının farkındayız. Nedenlerini de gayet iyi biliyoruz!— ayşegül doğan (@aysegul__dogan) July 17, 2025
DEM Parti’nin içinde karşıtlıklar yaratarak sonuç almaya çalışanlar boşa kürek çekeceklerine, dönüp tarihimize, temsil ettiğimiz siyasal…
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Unutmayalım gönüller bir olunca sınırlar ortadan kalkar. İşte ilk adım olarak Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir komisyon kuracak, sürecin yasal ihtiyaçlarını Meclis çatısı altında konuşmaya başlayacağız. Altını çizerek söylüyorum, Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM heyetiyle de birlikte bu süreci evelallah pişirerek geleceğe taşıyacağız" demişti.
Erdoğan, açıklamasında, "Şimdi AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM, biz en azından üçlü olarak bu yola beraber yürümeye kararı verdik. Derdimiz var, dertliyiz, derdimiz olduğuna göre, dertli olduğumuza göre, el ele verdiğimize göre Allah'ın izniyle biz bu engelleri aşarız. Şunu herkes bilsin ki artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Musaffa edeceğiz, kucaklaşacağız, konuşacağız, birbirimize karşı adım atarak yürüyeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Halk TV'de katıldığı yayında Erdoğan'ın açıklamalarını değerlendirmişti.
Hatimoğulları, "Biz sürecin başladığı ilk günden bu yana sadece iktidar ile görüşmedik. Muhalefet partileri ile de görüştük. Dolayısıyla başından beri barış sürecinin muhalefetsiz olmayacağını vurguladık. Kesinlikle böyle bir ittifak yok. Herhangi dar manada bir partinin çıkarı için olamaz. Biz Süleymaniye'de tarihi bir ana şahit olduk. Bunun konuşulmasını tercih ederdik. Belli ki bir kesim bu süreci istemiyor. Biz herhangi bir parti ile yürümüyoruz. Biz devletle bu yolu yürüyoruz" diye konuşmuştu.