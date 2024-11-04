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DEM Partili 3 belediyeye kayyum atandı: CHP Lideri Özgür Özel'den tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Özel, "Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Siyaset
  • 04.11.2024 09:21
  • Giriş: 04.11.2024 09:21
  • Güncelleme: 04.11.2024 09:30
DEM Partili 3 belediyeye kayyum atandı: CHP Lideri Özgür Özel'den tepki

İçişleri Bakanlığı tarafından, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne, Batman Belediyesi’ne ve Şanlıurfa'nın Halfeti Belediyesi'ne kayyum atandı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne Vali Tuncay Akkoyun, Batman Belediyesi'ne Vali Ekrem Canalp, Halfeti Belediyesi'ne ise Kaymakam Hakan Başoğlu kayyum olarak atandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediyesi'nin ardından Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Halfeti Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Özel şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.

Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, Söylenenlere hiç kulak asmadan, Seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, Islah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya tenezzül eden, Zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız. Uyarıyorum, Söz bitmek üzeredir.

Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır."

Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atandı
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