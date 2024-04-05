DEM Partili Abdullah Zeydan mazbatasını bugün alacak

AKP’li rakibi Abdulahat Arvas’a büyük farkla geride bırakarak Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen, ardından memnu hakları alınıp tepkiler üzerine geri verilen DEM Parti adayı Abdullah Zeydan bugün saat 11.30'da mazbatasını teslim alacak.

HABER MERKEZİ

Seçime 2 gün kala mesai bitiminden 5 dakika önce memnu hakları elinden alınan, kamuoyunun tepkisinin ardından geri verilen DEM Parti’nin Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Abdullah Zeydan’ın mazbatasını bugün saat 11.30'da alması bekleniyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için daha önce eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile aynı koğuşu paylaşan Abdullah Zeydan’ı ve Neslihan Şedal’ı aday gösterdi.

Resmi adaylık başvurusunu ise Abdullah Zeydan yaptı. Türkiye’de 31 Mart Pazar günü gerçekleşen yerel seçimde DEM Parti, 28 puan farkla Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazandı.

Ancak Adalet Bakanlığı'nın Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının geri alınması için seçimden 2 gün önce başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Başvurunun ardından Zeydan’ın ezici oy farkıyla seçimi kazanmasına rağmen mazbatanın AKP’li Abdulahat Arvas’a verilmesine karar verildi.

Karar, ülke genelinde tepkiyle karşılandı. Çok sayıda kentte binlerce yurttaş sokaklara çıkıp protesto gerçekleştirdi. Yurttaşların yanı sıra siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri, hukukçu, pek çok ünlü isim karara sert tepki gösterdi.

Başta Van olmak üzere, İstanbul, Ankara, İzmir, Hakkâri, Mardin ve Diyarbakır gibi çok sayıda kentte aralarında gazetecilerin de olduğu 200’ü aşkın kişi gözaltına alındı.

Siirt, Bitlis ve Van’da ise 15 günlük eylem ve gösteri yasağı kararı alınırken bir ilçede ise sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Yaşananlar büyük yankı bulurken Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, Zeydan’ın memnu haklarının iade edilmesine karar verdi. Zeydan’ın haklarının iade edilmesi ülke çağında büyük sevinçle karşılanırken 4 Mart’ta (dün) Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi hakkında inceleme başlattı.