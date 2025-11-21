DEM Partili Bakırhan: "Bu yangını söndürmeye koşmayanlara bu ülke gereken cevabı oyuyla verecek"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bingöl’de düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Her yerde herkesin barışı istediğini” ifade eden Bakırhan, basına kapalı gerçekleşen toplantıdan ayrılma ve heyete temsilci göndermeme kararı alan CHP’yi isim vermeden eleştirerek şöyle konuştu:

“BU ÜLKE OYUYLA GEREKEN CEVABI VERECEK”

"Bir taraftan ateş sönsün diyoruz. Birileri, 'Niye ateşi söndürüyorsunuz' diyor. Bu doğru değil. Ateşi söndürmek, büyütmemek için elimizden gelen bütün çabayı layıkıyla ortaya koyacağız. Sağduyu ve vicdanları bu süreçte kaybetmemek gerekiyor. Uzun vadede bu ülkenin geleceğini düşünen herkes bu ateşi söndürmek, dindirmek için elindeki suyla birlikte bu ateşe doğru koşmalıdır. Koşmayanları da kesin bu ülke yeri ve zamanı geldiği zaman oyuyla gereken cevabı vereceğini belirtmek istiyorum"

Tarihi günlerden geçtiklerini, müzakere ve diyalog sürecinin başladığını söyleyen Bakırhan, bu süreci başarıya ulaştırmanın dışında başka bir şansları olmadığını dile getirdi.

Süreci halkla beraber yürüteceklerini ifade eden Bakırhan, şunları kaydetti:

“UTANMADAN KENDİSİNE 'SİYASETÇİYİM' DİYENLER, PARTİ YÖNETENLER BU SÜRECİN KARŞISINDA”

"Bu süreç barışla sonuçlanmasın, bu sürece karşı olanlar da var. Hala dökülen kan yetmemiş gibi bu çatışmalar bu şiddet ortamı devam etsin diyenler de var. Kanla beslenenler var. Bizim çocuklarımızın bedenleriyle beslenenler var. Hala kana doymayanlar var. Barışın nesi kötüdür Allah aşkına? Utanmadan kendisine 'siyasetçiyim' diyenler, işte parti yönetenler bu sürecin karşısında duruyorlar. İşte bunları iyi tanımak lazım. Bunlar karşısında barış zemini büyütmek hepimizin boynunun borcudur. Yeter dememiz gerekiyor. Mecliste bir komisyon kuruldu. Önemlidir, tarihidir. Allah razı olsun. Şu ana kadar da çalışmalarını biraz uzattı ama layıkıyla yerine getirdi. Meclis komisyonu dinlemeler konusunda başarılı bir sınav da verdi"

Bakırhan, son olarak "Şimdi artık acı ve gözyaşı biriktirme zamanı değil. Şimdi hasretleri bitirme, kavuşma, birlikte bu cumhuriyeti demokratikleştirerek eşit yurttaş olma zamanıdır. Bu sadece Kürtler için değil, Türkiye için de gereklidir." dedi.

“ADIMLAR YAVAŞ YAVAŞ ATILIYOR ANCAK İKİ TARAF DA KARARLI”

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan da sürece ilişkin Devlet Bahçeli'nin çıkışının oldukça önemli ve kıymetli olduğunu söyledi.

“Bazılarının kafalarında sürecin yavaş ilerlediğine” yönelik sorulara verilecek en güzel cevabın sabır ve zaman olduğunu vurgulayan Buldan, "Devletin yaptıklarına bakarsak eğer sadece bir komisyonun kurulduğunu görebiliriz ancak devlet tarafında da bu meselenin şiddetsiz, silahsız ve demokratik siyasete evrilmesi yönünde büyük bir kararlılık olduğunu ifade etmek isterim. Belki yavaş ilerliyor. Belki adımlar yavaş yavaş atılıyor. Ancak bu konuda her iki tarafın da çok kararlı olduğunu belirtmek istiyorum" diye konuştu.