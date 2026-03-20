DEM Partili Bakırhan, Diyarbakır'daki Newroz resepsiyonunda konuştu: "Meğer copsuz, topsuz da kutlanabiliyormuş"

Diyarbakır’da düzenlenen Newroz resepsiyonunda, siyaset ve sivil toplumdan çok sayıda isim bir araya geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, geçmiş yıllardaki güvenlik önlemlerine dikkat çekerek bu yılki atmosferi “şaşırtıcı” olarak nitelendirdi ve “Meğerse copsuz, topsuz, polis kamerasız da Newrozlar kutlanabiliyormuş” dedi.

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu tarafından Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Sosyal Tesisleri’nde Newroz resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yurt dışından konuklar ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Resepsiyonda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu seneki resepsiyonda şaşırdığını belirterek “Yıllarca bu ve benzeri etkinlikleri copların, topların, polis anonslarının gölgesinde yaptık ama yanlış yaptığımızı bu akşam anladık. Meğerse copsuz, topsuz polis kamerasız da Nevrozlar kutlanabiliyormuş. Bu gece kutladığımız bu kutlamaları yapmamız için birçok canımızı da yitirdik, canımız da acıdı. Şimdi en başta bu günler için yaşamını feda eden mazlumları, Rahşan’ları, Zekiye’leri, Kemal Kurkut'ları saygıyla selamlıyor ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşamını feda edenlerin yolu aydınlattığını söyleyen Bakırhan, “Demokratik, eşitlikçi bir Türkiye için yaşamlarını verdiler. Biz de inşallah onların bu vermiş olduğu mücadeleye layık olacağız” dedi.

"UMARIM 2026 YILI ÖZEL YASANIN ÇIKARILDIĞI BİR YIL OLUR"

Bakırhan, 2025 Newroz’unun silahların sustuğu, silahların yakıldığı bir Newroz olduğunu söyleyerek “2026 yılı Newroz’unun da demokratik adımların atıldığı, özel yasanın çıkarıldığı, Kürtlerin dilinin, kimliğinin tanındığı, kayyumların olmadığı, bayramlarımızı özgürce kutladığımız bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılar meşalelerle Newroz ateşini yaktı. Etkinlik, ateş etrafında çekilen halaylarla sona erdi.