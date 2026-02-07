DEM Partili Bakırhan: "Sayın Öcalan’ın tutumu Rojava'da işgalin durmasını sağladı"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Gaziantep’te düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada İmralı’da yürütülen müzakere sürecine ve Rojava’daki gelişmelere dikkat çekti. Bakırhan, “Sayın Öcalan’ın dört duvar arasındaki tutumu bugün Rojava’da işgalin durmasını sağladı. Kürtler ile Arapların çatışmasının önüne geçti, 30 Ocak Mutabakatı’nın oluşmasını sağladı” dedi.

Bakırhan, sürecin Türkiye’deki demokratikleşme ile bağlantısına işaret ederek, “Türkiye’nin bir Kürt sorunu var. Bu nedenle İmralı’da masa kuruldu, müzakere ve diyalog yürütülüyor. Şimdi görevimiz, Kürtlerin demokratik haklarına kavuşacağı, Türkiye’nin demokratikleşeceği bir süreci örmektir” ifadelerini kullandı.

"BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ'NE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Bakırhan, sürece dair konuşarak “Biz barışın tarafıyız. Bu süreci başarıya ulaştırarak herkesin çocuğuyla, babasıyla, kardeşiyle, sürgündeki akrabasıyla buluşacağı bir zemini hep birlikte öreceğiz” dedi. Cezaevinden çıkanların aileleriyle buluşmasına değinen Bakırhan, Rojava’da yıllardır yakınlarını göremeyenlerin yaşadığı mağduriyetin de çözüm süreciyle son bulması gerektiğini söyledi.

Meclis’te kurulan komisyonun somut adımlar atması gerektiğini belirten Bakırhan, “Hiçbir dil, hiçbir kimlik, hiçbir inanç bu demokrasi çerçevesinin dışında kalmamalıdır. Partiler ayrılığı değil birlikte onurluca yaşamı savunmalıdır” dedi.

Kardeşlik vurgusu yapan Bakırhan, “Şahin Bey Türk’tü, Karayılan Kürt. Antep’in kurtuluşunda omuz omuza mücadele ettiler. Hiç kimse Kürt ile Türk’ün kardeşliğine zeval getiremez. Birlikte yaşayacağız ama kimliğimizle, dilimizle, onurumuzla yaşayacağız” diye konuştu.

Bakırhan, örgütlü mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Rojava’da 30 Ocak Antlaşmasını sağlayan sizin örgütlü mücadelenizdir. Bugünden tezi yok örgütlenme çalışmalarımız için seferber olmalıyız. Hiçkimse bize haklarımızı kendiliğinden vermez, biz örgütlenerek kazanacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.