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DEM Partili belediye başkana 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması

Seçim sonrası makam odasından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını kaldırdığı gerekçesiyle DEM Partili Belediye Başkanı Erol hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan soruşturma başlatıldı.

Güncel
  • 06.06.2024 17:24
  • Giriş: 06.06.2024 17:24
  • Güncelleme: 06.06.2024 17:36
Kaynak: AA
DEM Partili belediye başkana 'Erdoğan'a hakaret' soruşturması

31 Mart Yerel Seçimleri'nde AKP'den DEM Parti'ye geçen Bitlis Tatvan Belediyesi'nin Eş Başkanı Mümin Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldı. 

Erol'un mazbatasını aldıktan sonra göreve başladığı gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın fotoğrafını makam odasından kaldırdığı görüntüler, dün bazı haber sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlandı.  

Bunun üzerine Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı, Erol hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

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