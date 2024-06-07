DEM Partili belediye başkanı ve meclis üyeleri partilerinden istifa etti

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, 31 Mart yerel seçimlerinde seçildiği DEM Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Belde Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut, 31 Mart yerel seçimlerinde seçildiği DEM Parti’den istifa ettiğini duyurdu.

31 Mart yerel seçimlerinde Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nden (DEM Parti) İkiköprü Belde Belediye Başkanı seçilen Halil İbrahim Karabulut, partisinden istifa ettiğini bildirdi. Meclis üyeleriyle birlikte partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabında duyuran Karabulut, şunları kaydetti:

“Bugünden itibaren belediye başkanlığı görevimi, bağımsız belediye başkanı olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Bu kararı almamızın en önemli sebebi ise, İkiköprümüzün kalkınması ve huzuru için çıktığımız bu yolda, bağımsız bir belediye başkanı olarak yerelde etkili hizmet ve beldemizde kapsamlı projeleri hayata geçirebileceğimize inanıyor olmamızdır. Bu sebeple Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi’nden (DEM) Belediye Meclis üyelerimizle beraber istifa ettiğimizi ve yolumuza bağımsız olarak devam edeceğimizi siz değerli halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla arz ediyoruz."