"DEM Partili belediyede işten çıkartma kararı" iddiası: Bakanlık müfettiş görevlendirdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yönetiminde bulunan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin toplu işten çıkartma kararı iddiasıyla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlığın aktardığı bilgiye göre, bazı basın yayın organlarındaki "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 532 kişiye işten çıkarılma tebligatı gönderildi" haberleri üzerine çalışma başlatıldı.

Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından konuya ilişkin gerekli incelemelerin yapılması için müfettiş görevlendirildi.