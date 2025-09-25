DEM Partili Beştaş, Adalet Bakanlığı'nı şikayet etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, cezaevlerinin durumu ile ilgili Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.

Beştaş, cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin ombudsman başvurusunda bulundu. Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuran Beştaş, Adalet Bakanlığını şikayet etti.

Başvurusunda Türkiye cezaevlerinde uzunca bir süredir hak ihlalleri yaşandığını ifade eden Beştaş, insan onurunu ayaklar altına alan düzenleme ve uygulamaların artarak devam ettiğini belirtti.

Bu konuda kendisine ulaşan çok sayıda mektup ve aile başvurusunun meselenin ciddi boyutlara vardığına dair emareler barındırdığını belirten Beştaş, şunları kaydetti:

"Mahpusların infaz yakma adı altında ifade edilen tahliye süreçlerinin engellenmesi, hasta mahpusların sağlığa ve tedaviye erişim imkanlarının olmaması, tedavilerinin aksatılması, çıplak arama uygulamalarının son bulmadığı gibi görüşe giden ailelere de bunun dayatılmış olması, hijyen sorunun çözülmemiş olması, işkenceye varan kötü muamele uygulamalarının devam etmesi ve bu uygulamaların çoğu kez mahpuslarda can güvenliği kaygısını derinleştirmesi, yayınlara ve TV kanallarına sınırlamalar getirilmesi, yasada olmadığı halde havalandırma-sosyal etkinlik yasaklarının uygulanması, sıklıkla hücre cezası uygulamalarına başvurulması, mektup gibi iletişim araçlarının kısıtlanması, hücre baskınları yapılması ve mahpusların zaruri eşyalarına el konulması gibi son derece kritik sorunlar çözülmeksizin üzerine yenileri eklenerek devam etmektedir.

Yine hasta mahpusların adeta ölüme terk edilmesi, ağır hastalığı olan mahpusların aileleri ile vedalaşma hakkının engellenmesi gibi son derece vahim uygulamalar da söz konusudur. Bahse konu ihlallerin önlenmesine dair yasal düzenleme önerileri başta olmak üzere parlamento çatısı atında çözüm yolları talep edilmiş ise de bir gelişme kaydedilmemiş olması, kurumunuza başvuru zaruretini doğurmuştur."

"TAHLİYELERİ SAĞLANMALI"

Cezaevlerindeki İdare ve Gözlem Kurulu kararları doğrultusunda "iyi halli oldukları halde" mahpusların tahliye süreçlerinin gündeme alınmasını isteyen Beştaş, "mahpusların yasal hakları kapsamındaki ortak sohbet, spor, sosyal ve kültürel etkinliklerden mahrum bırakılmasının önlenmesini, onur kırıcı muamele ve çıplak arama uygulamalarının kaldırılmasını ve mahrem alanlardaki kameraların kaldırılmasını" talep etti.

Beştaş, "mahpusların muayenelerin kelepçesiz yapılması, ağır hasta mahpusların tedavilerinin sağlığa ve tedaviye erişim olanaklarının sağlanması; salgın, bulaşıcı hastalık durumları için tedbir alınması, beslenme hakkının ve hijyen koşullarının eksiksiz sağlanması; darp, kaba dayak ve benzeri kötü muamele ve işkenceye varan uygulamaların kaldırılması ve sorumlular hakkında idari ve cezai yaptırım uygulanması, hücre cezalarının keyfiyete varmaması için gerekli tedbirlerin alınması, disiplin cezalarının hukuki çerçevede olmasına riayet edilmesi ve mahpusların iletişim haklarının kısıtlanmamasını da" istedi.