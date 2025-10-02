DEM Partili Beştaş: Örgütün siyaset yapma talebi var

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan komisyonda konuşan DEM Partili Meral Danış Beştaş hukukçuların, “Etkin pişmanlık yasası” önerisini eleştirdi.

Türkiye’nin “barışı aradığını” ifade eden Beştaş, şunları söyledi:

“Burada mesele pişman olup olmama meselesi değil. Bizler mevcut siyasal atmosferde bunun hukuki zeminini nasıl oluşturabiliriz diye çalışıyoruz. Şu an mevcut olduğumuz iklimde 30 yıldır cezaevinde tutulan hükümlülere pişmanlık dayatılıyor. Pişmanlık yasası hiçbir zaman yürürlükten kalkmadı. Barışı ve çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bu sürece dair pişman olsunlar gelsinler siyaset yapmasınlar, yani sonuçta hepimiz komisyon üyeleri olarak çok daha hassas bakıyoruz sürece.

Bu yönüyle pişmanlık dışında o teknik ceza hukuku yani en çok nasıl içeride tutarız nasıl onurunu incitiriz zihniyetinden ziyade gerçekten siyaset yapma talebi var örgüt mensuplarının ve dünyanın her yerinde de bu böyle olmuş.”

"HENÜZ VAKTİ GELMEDİ"

Beştaş’ın ardından söz alan MHP’li Feti Yıldız ise şunları kaydetti: “Burada konuşan herkesin fikirlerini her birimiz kabul etmiş, uyuşmuş değiliz. Bazı fikirlerini benimseriz bazılarına karşı çıkarız, elbette bir nezaket içerisinde dinledik. Bütün arkadaşlar da öyle dinledi dem grubu da öyle dinledi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için söylüyorum. Uygulanacak kanun maddeleriyle ilgili, infaz düzenlemesiyle ilgili ceza kanunuyla ilgili henüz vakti gelmedi çünkü konuşmalar bu görüşmeler tamamlanmadı ama fazla da uzamasın diyorum.”