DEM Partili Çandar, Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

Çandar, Demirtaş ve Mızraklı ile uzun bir görüşme yaptıklarını; Demirtaş ve Mızraklı’nın gelişmeleri dikkatle izlediğini ve her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır ve istekli olduklarını söyledi.

Çandar, Edirne Kapalı Cezaevi önünden paylaştığı videoda şöyle konuştu:

"Edirne’de Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı ile uzun bir görüşme yaptım. Her ikisinin sağlığı, en önemlisi zihin sağlıkları fevkalade yerinde. Gelişmeleri dikkatle, ilgiyle izliyorlar. Her türlü olumlu katkıyı vermeye hazır ve istekliler. Tüm sevenlerine, halkımıza sevgilerini, saygılarını gönderiyorlar."