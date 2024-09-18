DEM Partili Çelenk, fahiş fatura zamlarını Meclis’e taşıdı: “Yurttaşların iletişim hakkı gasp ediliyor”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, yakın dönemde fatura taahhüt süreleri sona eren yurttaşların karşılaştığı yüksek faturaları Meclis’e taşıdı. Çelenk, “İletişimin yaşamsal hale geldiği bu dönemde, yüksek enflasyon nedeniyle zorlanan yurttaşların iletişim hakkı gasp ediliyor” dedi.

Zamlara tepki gösteren Çelenk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yanıtlanması istemiyle Meclis Başkanlığına soru önergesi verdi. Çelenk, “İletişim ve haberleşme ihtiyacı tıpkı beslenme ve barınma ihtiyacı gibi temel bir ihtiyaç ve gözetilmesi gereken bir haktır. Yüksek enflasyon nedeniyle zorlanan bütçeleri daha da sıkıntıya sokarak iletişim hakkının gaspına yol açmaktadır” ifadelerini kullandı.

“BAKANLIK HAREKETE GEÇECEK Mİ?

Bakanlığın bu zamlar için harekete geçmeye çağıran Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu üyesi Çelenk, “Cep telefonu operatörlerinin faturalara, Ağustos 2022 ile Ağustos 2024 arasındaki yüzde 141,5 oranındaki iki yıllık enflasyon oranını aşacak şekilde fahiş oranda zam yapmasının ardından Bakanlığınız bu konuda hangi adımları atacaktır? Bakanlığınızın son 10 yılda cep telefonu operatörlerinin yurttaşların faturalarına yansıttıkları zam oranları hakkında herhangi bir verisi veya raporu mevcut mudur?” diye sordu.

“BU ZAM ORANLARI NEYE GÖRE BELİRLENDİ?”

Fatura taahhüt süresi dolan yurttaşlar, paket yenilemek istediklerinde yüzde 200 ila yüzde 300 oranında zamlarla karşılaştı.Sosyal medyada faturalarını paylaşan bazı yurttaşların faturaları 162 TL'den 640 TL'ye, 235 TL'den ise 814 TL'ye çıktı. Telefon operatörlerine tepki gösteren Çelenk, “Bu yüksek oranlar neye göre belirlenmiştir?” dedi.

“YURTTAŞLARIN TEPKİSİNİ CİDDİYE ALMAYAN BİR AÇIKLAMA”

Türk Telekom'un CEO'su Ümit Önal, yurttaşların zamlara tepkisine yanıt vererek, kullandığı “4 kişilik bir ailenin ayda 5-8 damacana su tükettiğini düşünürsek ve bir alegori yaparsak, Türkiye'de internet tarifeleri ‘sudan ucuz’ demek yanlış olmaz” sözlerini eleştiren Çelenk, “Ünal’ın zamlar hakkında yaptığı bu açıklama, yurttaşların tepkisini ciddiye almayan ve sorunları göz ardı eden bir yaklaşım içermektedir. İletişim, temel bir ihtiyaç olduğundan, herkes için erişilebilir ve uygun fiyatlı olmalıdır” dedi.

“ŞİRKETLERİN KARLARINDA NE GİBİ DEĞİŞİMLER YAŞANIYOR?”

Son zamanlarda artan cep telefonu faturaları, kullanıcıların bütçelerini etkilerken, bu durum operatörlerin karları da merak konusu. Türk Telekom'un bu yılın ilk yarısındaki net kârı 2,5 milyar lira, Turkcell'in net kârı ise 5,7 milyar lira olarak açıklandı. Şirketlerin kar oranlarında yaşanan değişimleri de gündeme getiren Çelenk, “Operatörlerin yıllık finansal raporlarına göre, faturalardaki artışların kar marjlarına etkisi üzerine Bakanlığınızda veri bulunmakta mıdır? Buradaki verilere göre şirketlerin kar marjlarında ne gibi değişiklikler olmuştur?” diye sordu.

“TÜRKİYE VE AVRUPA ÜLKELERİ ARASINDA NE GİBİ FARKLAR VAR?”

Dijitalleşmenin hız kazanmasıyla birlikte, Türkiye'deki internet kalitesi ve cep telefonu faturaları, Avrupa ülkeleriyle sıkça karşılaştırılmaya başlandı. Türkiye’nin internet hızları, bağlantı istikrarı ve maliyetleri, kullanıcılar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bakanlığın bu konuda ne gibi verileri olduğunu soran Çelenk, “Türkiye'deki internet kalitesi ve fiyatları ile cep telefonu faturaları, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında ne gibi sonuçların olduğunu sordu: “Türkiye'deki internet kalitesi ve fiyatları ile cep telefonu faturaları, Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında nasıl bir tablo çizmektedir? Bakanlığınız bu konuda verilerine göre, şirketlerin kar oranlarında ne gibi değişiklikler olmuştur?” dedi.