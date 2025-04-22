DEM Partili Çelenk, işçileştirilen çocukların ölümünü TBMM gündemine taşıdı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, 2025 yılının ilk dört ayında en az 19 çocuğun iş cinayeti sonucu hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 23 Nisan öncesinde, işçileştirilen çocukların ölümünü, çocuk yoksulluğunu ve çocukların eğitimden koparılmasını Meclis gündemine taşıdı

Çelenk, “Çocuğun işçisi olmaz, çocuklar çocukluklarını yaşamalıdır” diyerek, çocukların ucuz iş gücü olarak görülmesi ve bu yaklaşımı besleyen eğitim ile istihdam politikalarına son verilmesi çağrısında bulundu.

İŞ CİNAYETLERİNDE ÇOCUKLAR HAYATINI KAYBEDİYOR

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) verilerine göre, 2024 yılında 14 yaş ve altı 22 çocuk ile 15-17 yaş arası 46 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. 2025 yılının ilk dört ayında ise en az 19 işçileştirilmiş çocuk iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Bu tablonun son örneklerinden biri, Nisan ayında 14 yaşındaki Suriyeli göçmen Yusuf Mısri’nin sondaj çalışmaları sırasında yaşamını yitirmesi oldu. Aynı dönemde en az üç işçileştirilmiş çocuk daha hayatını kaybederken, bir çocuk iş kazası sonucu uzuv kaybı yaşadı, bir başka çocuk ise çalışma baskısı nedeniyle yaşamına son verdi.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde, “2024 ve 2025 yıllarında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileştirilmiş çocuklara ilişkin Bakanlığınızca yürütülen idari veya hukuki süreçler ile bu çocukların yaş, cinsiyet, sektör dağılımı ve ölüm nedenlerine dair elinizde bulunan veriler nelerdir?” diye sordu.

ÇOCUK YOKSULLUĞUNDA TÜRKİYE İLK SIRADA

Sevilay Çelenk, Türkiye’nin çocuk yoksulluğunda Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığına dikkat çekti. Eurostat verilerine göre, AB ülkelerinde 18 yaş altı çocukların yüzde 24,7’si yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altındayken, Türkiye’de bu oran yüzde 45,2’ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre ise işçileştirilmiş çocuk oranı yüzde 22,1’e ulaştı. Çelenk, “Bu oranı azaltmaya yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen mevcut ya da planlanan politika ve stratejiler nelerdir?” dedi.

EĞİTİMDEN KOPUŞ DERİNLEŞİYOR

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) verilerine göre, 2023-2024 öğretim yılında 612 bin 814 çocuk okuldan koparak eğitim sisteminin dışına çıktı. Çocuk yoksulluğunun yaygınlaşmasıyla birlikte eğitimde sürekliliğin ciddi şekilde tehdit altında olduğunu vurgulayan Çelenk, çocuk yoksulluğunu ve eğitimden kopuşu önlemeye yönelik olarak 2024 yılında yürütülen sosyal destek ve teşvik programlarının neler olduğunu sordu.

“ÇOCUKLARIN EĞİTİM VE GELİŞİM HAKLARI İHLAL EDİLİYOR”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MESEM) kapsamında, yüz binlerce çocuğun haftanın dört günü iş yerlerinde, aylık 6.600 TL ile 11.052 TL arasında bir ücretle çalıştırıldığını hatırlatan Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tablo, eğitim çağındaki çocukların eğitim ve gelişim haklarının ihlal edildiğini, sosyal adaletin ağır biçimde zedelendiğini ve yoksulluk döngüsünün kalıcı hale geldiğini göstermektedir.”

"ÇOCUĞUN İŞÇİSİ OLMAZ, ÇOCUKLAR ÇOCUKLUKLARINI YAŞAMALIDIR”

Çelenk, soru önergesinde, “Çocuğun işçisi olmaz. Çocuklar çocukluklarını yaşamalıdır. Çocukların ucuz iş gücü olarak görülmesini ve bu yaklaşımı besleyen politikaları sona erdirmek için acil adımlar atılmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Sevilay Çelenk, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a şu soruları yöneltti:

● 2024 ve 2025 yıllarında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden işçileştirilmiş çocuklara ilişkin olarak Bakanlığınızca yürütülen idari veya hukuki süreçler nelerdir? Hayatını kaybeden çocukların yaş, cinsiyet ve sektör dağılımı ile ölüm nedenlerine ilişkin elinizde bulunan veriler nelerdir? İş kazası, uzuv kaybı veya intihar vakalarına dair kayıtlarınız bulunmakta mıdır?

● Türkiye’de işçileştirilmiş çocukların sayısındaki artışla bağlantılı olarak, 18 yaş altı çocukların yoksulluk oranı nedir? 2023-2024 eğitim öğretim yılında eğitimden koparak işçileştirilen çocukların yaş, cinsiyet ve bölgesel dağılımı nasıldır?

● Çocuk yoksulluğunu ve eğitimden kopuşu önlemeye yönelik 2024 yılında yürütülen sosyal destek ve teşvik programları nelerdir? Bu programlardan kaç işçileştirilmiş çocuk yararlanmıştır?

● TÜİK verilerine göre işçileştirilmiş çocuk oranı yüzde 22,1’e yükselmiştir. Bu oranı azaltmaya yönelik olarak Bakanlığınızca yürütülen mevcut veya planlanan politika ve stratejiler nelerdir?

● İşçileştirilmiş çocuklara ilişkin düzenli, güvenilir ve kamuoyuna açık veri paylaşımına yönelik Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır? Varsa, elinizde bulunan veriler nelerdir?