DEM Partili Çelenk, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışın bilançosunu Meclis’e taşıdı

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesinin üzerinden geçen dört yılın bilançosunu Meclis gündemine taşıdı. Çelenk, kadın cinayetlerindeki artışa dikkat çekerek, “Kadınların tüm itirazlarına ve uyarılarına rağmen alınan bu ideolojik karar, erkek şiddetini cesaretlendirdi ve tırmandırdı. Uzaklaştırma kararları ve koruma tedbirleri kâğıt üzerinde kalıyor, kadınlar her geçen gün daha korkunç yöntemlerle katledilmeye devam ediyor” dedi.

“KADINLARIN KAZANIMLARI HEDEF ALINDI”

İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışın yalnızca uluslararası bir sözleşmeden ayrılmak olmadığını, bu çekilmenin kadınların yaşam hakkının hiçe sayılmasının ifadesi olduğunu belirten Çelenk, “Sözleşmeden çekilme kararı, kadın örgütlerinin, feministlerin ve hak savunucularının itirazlarına rağmen alındı. Bu karar, devletin yalnızca kadınları değil ev içi şiddet karşısında kırılgan durumda olan tüm yurttaşları koruma yükümlülüğünü terk etmesi anlamına geliyor” dedi.

“KADIN CİNAYETLERİ TIRMANIYOR”

Soru önergesinde Bianet’in derlediği verilere yer veren Sevilay Çelenk, yalnızca eylül ayında erkeklerin en az 24 kadını ve 9 çocuğu öldürdüğünü söyledi. Son beş yılın ilk altı ayına ait rakamlarına göre 2021’de 131, 2022’de 164, 2023’te 147, 2024’te 205, 2025’te ise 136 kadın katledildi. Bu tabloya dikkat çeken Çelenk, “Bu veriler, kadınların yaşam hakkını güvence altına alacak etkin koruma mekanizmalarının acilen hayata geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. Gelinen noktada maalesef erkek şiddeti ve kadın katli vakaları hız kesmeden devam etmekte, hatta tırmanmaktadır” dedi.

Sevilay Çelenk / DEM Parti Diyarbakır Milletvekili

“KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR”

Kadın cinayetlerinin sadece adli vakalar olarak görülemeyeceğini vurgulayan Çelenk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadın cinayetleri sadece herhangi bir suç vakası değil, politiktir. Bu yönüyle toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en şiddetli tezahürlerinden biridir. Kadın cinayetlerinin durdurulması, somut çözüm önerilerinin hayata geçirilmesine bağlıdır. Bu devletin görevidir ve bu ancak görev ilgili bakanlıkların ve diğer kamu kurumlarların eşgüdüm içinde mücadelesiyle layıkıyla yerine getirilebilir.”

ŞEFFAF VERİ ÇAĞRISI

Çelenk, kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi için soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet verilerinin, uzaklaştırma kararı ihlallerinin sonuçlarının ve önleyici tedbirlere ilişkin bilgilerin şeffaf ve düzenli biçimde kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini belirtti

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin güçlenmesi için soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet verilerinin, uzaklaştırma kararı ihlallerinin ve alınan önlemlerin kamuoyuna düzenli biçimde açıklanması gerektiğini belirten Çelenk, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: