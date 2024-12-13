DEM Partili Çelenk'ten RTÜK tepkisi: Kazanılmış haklara ihanet eden kurumların başında geliyor

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Sevilay Çelenk, RTÜK'ün 'kazanılmış haklara ihanet eden kurumların başında geldiğini' söyledi.

RTÜK’ün basın kuruluşlarına verdiği cezaları hatırlatan Çelenk, RTÜK’ü sert sözlerle eleştirdi:

“Millî Savunma Bakanlığı'nın bütçesi de görüşüldüğü için burada sıkça, satır aralarında ima ettiğiniz bir “ihanet” meselesi var. Ben de şimdilik bu kelimeyi kullanacağım, ancak bu benim terminolojimde bulunan ve sevdiğim bir tabir değil. RTÜK, bu ülkede yurttaşlara ihanet eden kurumların başında gelir ve en büyük “ihanet,” yurttaşa, yurttaşların kazanımlarına yapılan ihanettir. Yurttaşların kazanımları olan medya özgürlüğü, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve haber alma hakkı bir günde bahşedilmiş haklar değildir. Basın özgürlüğünün yüzlerce yıllık bir tarihi var. Bu ülkenin de bu alanda büyük bir mücadele tarihi vardır; bu uğurda kaybettiğimiz basın mensupları var. Ancak bugün, RTÜK, Basın İlan Kurumu ve İletişim Başkanlığı eliyle bu haklar daraltılmakta ve elimizden alınmaktadır. Bu da yurttaşlara, yurttaşlık hukukuna ve yurttaşlık haklarına açık bir ihanettir.”

“2 YILDA 124 MİLYON LİRA CEZA KESİLDİ”

RTÜK’ün muhalif medya kuruluşlarına yönelik ağır para ve program durdurma cezalarının yurttaşların haber alma hakkını gasp ettiğini belirten Çelenk, cezaların adaletsizliğine dikkat çekti. Çelenk, özellikle seçim ve afet yönetimi eleştirileri nedeniyle kesilen milyonlarca liralık cezalara vurgu yaptı. Sevilay Çelenk, “Yolsuzluk iddialarını ve seçimle ilgili eleştirileri konu alan yayınlar, en fazla ceza alan içerikler arasında yer alıyor. Deprem sonrası afet yönetimini eleştiren yayınlara ise milyonlarca lira ceza kesildi. Bu yayınlar yurttaşlık haklarıyla doğrudan ilgilidir. Cemaatlerin hedef aldığı Kızıl Goncalar, Kızılcık Şerbeti ve Arka Sokaklar dizilerine de ceza verildi. Muhalif kanallardaki haber ve tartışma programlarına yüksek miktarda cezalar kesildi” dedi.

“BU ADALETSİZLİKTİR”

Çelenk, sözlerine şöyle devam etti:

“2023 yılında yalnızca Kürdistan ve Kürt meselesi ifadeleri nedeniyle 80 bin lira ceza kesilirken, Açık Radyo’nun karasal yayın lisansı iptal edildi. Son iki yılda toplam 124 milyon lira para cezası ve 1.357 program durdurma cezası verildi. FOX TV’ye (NOW) ise Çiğdem Toker’in seçim ve demokrasi ilişkisi üzerine, Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını değerlendirirken söylediği bir cümle nedeniyle 13 milyon lira ceza uygulandı. Bu olağanüstü bir çarpıtma ve adaletsizliktir. Bu adaletsizlikten rahatsız olmak için için temsil edilen kurumların haysiyetiyle ilişkili bir derdinizin olması gerekir, böyle dertleri olmadığından rahatsız olmuyorlar.”

“RTÜK, 400 BİN EURO FON ALDI”

İktidarın fon alan bağımsız medya kuruluşlarını sürekli hedef göstermesini eleştiren Çelenk, RTÜK’ün Dışişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Ajans üzerinden Avrupa Birliği’nden aldığı 400 bin Euroluk fonu işaret ederek, “Küçük medya kuruluşlarının başka bir seçeneği olmadığı için fon aldığı durumlarda, siz sürekli “fonlar, foncu” ve “dış mihraklar” diyorsunuz. Ancak bütçe fazlası veren RTÜK, Avrupa Birliği’nden 400 bin Euro fon alıyor. Yine İletişim Başkanlığı da fon alıyor” dedi.