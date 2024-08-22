DEM Partili Ceylanpınar Belediye Eş Başkanı istifa etti

DEM Parti'den Ceylanpınar Belediye Eş Başkanı seçilen Rahşan Yazar istifa ettiğini duyurdu.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamayla sağlık sorunlarıyla ilgili beklenmedik problemlerin ortaya çıktığını kaydeden Yazar, "Bilinmeli ki, sadece belediyedeki Eş Başkanlık görevimi hakkıyla yerine getiremeyeceğim için bırakmak zorunda kaldım, ama yolum partimle her zaman aynı yoldur" ifadelerini kullandı.

"Yolum partimle her zaman aynı yoldur" ifadelerini kullanan Yazar, "Hayat insanın yaşamını bir saniyede bile değiştirip, tüm planlarını, tüm o anki düzenini altüst edip, sen istemediğin halde, bambaşka kararlar vermeye mecbur bırakıyor insanı. Bir yola giriyorsun, bir amaç için çabalayıp, mücadele ediyorsun. Ancak bir bakıyorsun, öyle bir şey oluyor ki, sen o yola artık maalesef ki "mola vermek" zorunda kalıyorsun. Ben de şu an, kendi hayatımda, hiç beklenmedik bir durumla karşı karşıya kaldım" dedi.

Yazar, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"İşte hayatın bana da istemediğim bir karar aldırttığı sebeple; Ceylanpınar Belediye Eş Başkanlık görevimden, sağlık sorunlarıyla ilgili beklenmedik problemlerin ortaya çıkmasından dolayı çok üzülerek, ayrılmak zorunda kalıyorum.

Gerçekten büyük bir üzüntüyle görevime devam edemiyorum. Bilinmeli ki, sadece belediyedeki Eş Başkanlık görevimi hakkıyla yerine getiremeyeceğim için bırakmak zorunda kaldım, ama yolum partimle her zaman aynı yoldur.

Ve elbette ki, her zaman partimde yine görev alma isteğindeyim. Partimin ve de halkımızın, durumumdan dolayı bana verdiği desteğe teşekkür ederim."