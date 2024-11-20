DEM Partili Demir’den Ali Yerlikaya’ya: Bankamatik memurlarının sorumluları kimler?

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı AKP'li Dedeli Belde Belediyesi'nin 56 bankamatik memurundan 49'una 4 milyon 45 bin 732 TL ödediğinin ortaya çıkmasının ardından DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla DEMİR, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Demir, “Kamuoyuna yansıyan iddialara göre İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerince, Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli Belde Belediyesi’nde yapılan incelemelerde, 56 bankamatik memurundan, 49’una 4 milyon 45 bin 723 TL 25 Kuruş ödendiğini tespit ettiği ifade edilmektedir” ifadelerine yer verdi.

56 kişinin birçoğunun farklı illerde ikametgâh ettiğinin de altını çizen Demir, Bakan Yerlikaya’ya şu soruları sordu:

"56 BANKAMATİK MEMURUN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHEDİLMİŞ MİDİR?"

"1. Ağrı’nın Patnos ilçesine bağlı Dedeli Belde Belediyesi’nde Mülkiye Müfettişlerince yapılan incelemelerde, hiç gelmeyen 56 bankamatik memurundan, 49’una 4 milyon 45 bin 723 TL 25 Kuruş ödendiğine ilişkin tespit edildiği iddiası doğru mudur?

2. Bu kişiler işe gelmedikleri halde hangi gerekçeyle işe alımları gerçekleştirilmiştir?

3. Mülkiye Müfettişlerince işe gelmedikleri tespit edilen 56 kişi hangi tarihte işe alınmışlardır? İşe alımlar sürecinde herhangi bir ilan yapılmış mıdır?

4. Mülkiye Müfettişlerince tespit edilen bu durum ile ilgili herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

5. Söz konusu 56 bankamatik memurun iş sözleşmesi feshedilmiş midir?

6. 49 kişiye toplam ödenen 4.045.732,25 TL ilgili kişilerden rücu edilecek midir?

7. Söz konusu bankamatik memurların işe alımlarında ve sonrasında işe gelmeleri konusunda herhangi bir işlem yapmayan, buna göz yuman ve sorumluluğu olan ilgili kamu görevlileri hakkında herhangi bir soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa söz konusu soruşturma hangi aşamadadır ve ilgili kamu görevlileri hakkında ne tür işlemler yapılmıştır?"