DEM Partili Dilekçi: Van halkı hırsızları iyi tanır

Politika Servisi

Van Büyükşehir Belediyesi’ne atanan kayyuma ilişkin tepkiler sürüyor. Kayyuma karşı nöbetin devam ettiği kentte dün gerçekleşen açıklamada AKP’nin 31 Mart’tan ders almadığı vurgulandı.

Burada söz alan DEM Parti İl Eşbaşkanı Veysi Dilekçi, Van halkının daima iradesine sahip çıktığını ve çıkacağına vurgu yaptı. AKP hükümetinin 31 Mart’tan ders almadığına dikkat çeken Dilekçi, şunları söyledi:

"31 Mart’a sandıklarda çıkan sandık sonuçlarına tahammülsüzlük göstererek kayyumlar atandı. En son Abdullah Zeydan’a ceza verildikten sonra AKP bunu fırsat bilerek yerine kayyum atadı. Van halkı artık bu irade gaspına kayyum demiyor bunlara irade hırsızı diyor. Van evini hırsızlara karşı sabaha kadar nöbet tutarak korumaya çalıştı fakat hırsızlar sabah halkın evini gasp etti. Van halkı buna karşı belediye önünde tuttuğu nöbeti sokaklara taşıyarak direnmeye devam etti. Çünkü Van halkı irade hırsızlarını çok iyi tanıyor. Kürt halkı kayyumu talan olarak tanımlamıştır, evet kayyum talandır. Bizler hiçbir şekilde bu talanın, irade gaspının karşısında geri adım atmayacağız. İrademizi tekrar kazanana kadar alanlarda mücadele etmeye devam edeceğiz."