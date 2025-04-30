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DEM Partili Doğan'dan 'Sırrı Süreyya Önder' açıklaması

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Sırrı Süreyya Önder hakkında doktorların yaptığı açıklamalar dışında çıkan söylentilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Güncel
  • 30.04.2025 00:39
  • Giriş: 30.04.2025 00:39
  • Güncelleme: 30.04.2025 00:42
Kaynak: ANKA
DEM Partili Doğan'dan 'Sırrı Süreyya Önder' açıklaması
ANKA

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "Sırrı Süreyya Önder için bekleyişimiz sürüyor, doktorların açıklamaları dışındaki söylentilere itibar etmeyiniz" açıklamasında bulundu.

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili arkadaşımız, yoldaşımız Sırrı Süreyya Önder için umutlu bekleyişimiz sürüyor. Doktorların son açıklamaları dışındaki karanlık söylentilere itibar etmeyiniz. Şifa nöbetindeyiz; dualar, iyi dilekler ve temennilerle…" ifadelerini kullandı.

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