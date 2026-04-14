DEM Partili Gergerlioğlu, muhabirimiz İsmail Arı'yı ziyaret etti

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik faaliyetleri gerekçe gösterilerek tutuklanan muhabirimiz İsmal Arı'yı Sincan Cezaevi'nde ziyaret etti.

"Gazeteci İsmail Arı bayram ziyaretinde akrabalarıyla beraber bayramlaşırken aniden gelip polis onu alıp gözaltına merkezine götürmüş ve ardından tutuklanmış. “Bu neden yaşandı?” diye merak etmiş ve önüne 3-4 tane attığı tweet konulmuş. Bunlar Cumhurbaşkanı ile ilgili tweetler, bazı vakıflarla ilgili tweetlermiş ama bunlar 1-2 yıl önceki tweetlermiş ve "Neden böyle aniden yani başka gün mü yoktu bayramın ikinci günü gelip bayramlaşma esnasında alındım?" diye düşünmüş ve Yunus Emre Vakfı'yla ilgili bir tweet de önüne getirilmiş. Yunus Emre Vakfı malum Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın eşi Rahmi Göktaş'ın başkan yardımcısı olduğu bir vakıf. Bu vakıfta birtakım yolsuzluk iddiaları nedeniyle kendisi bir haber yapmış. 630 milyon liralık bir yolsuzluk olduğu iddiasıyla bir haber yapmış ve Başkan Şefik Ateş tutukluymuş ve bazı başka Yunus Emre Vakfı çalışanları da tutukluymuş. Bu kişiler de bu cezaevindeymiş. Kendisi bu haberi yapan gazeteci olarak da aynı cezaevinde tutuklu.

Kendisinin tutuklanmasının 22 gündür gazetecilikten uzak tutulmaya çalışılmasının en büyük nedeninin Bayramın ikinci günü yayınlanan İzzet Ulvi Yönter'le ilgili haber olduğunu düşünüyor. “Böyle bir skandalı ortaya çıkardığım için cezalandırıldım herhalde. Ne zaman çıkacağım belli değil.” Diyor ve gözaltında kötü muamele görmüş. Bunu da basına yansıttığı için yine bir şekilde uyarılmış.

Düşünün arkadaşlar, Yüksel Kocaman Yargıtay üyesinin Ayhan Bora Kaplan'a iş gördüğü ve birtakım paralar aldığı, araba parası, ev, koltuk malzeme parası aldığına dair iddialar, ortalıkta dolaşıyor. Masak’tan belge çıkıyor biliyorsunuz Ayhan Bora Kaplan'ın Yüksel Kocaman'a ait araba parasını ödediğine dair belgeler çıkıyor. Bunları haber yapan gazeteciler; İzzet Ulvi Yönter'in Devlet Bahçeli'nin konuşmasında Ayhan Bora Kaplan'ın operasyonunu yapan polisleri suçlayıcı ifadeleri kullanmasını sağlanmasını haber yapan gazeteciler de böyle cezaevlerine atılıyor. Türkiye böyle bir yer. Bunu tüm kamuoyu bilsin. Ulusal ve uluslararası siyasetçiler, insan hakları savunucuları da bilsin. Ben de bir siyasetçi olarak böyle hep cezaevlerinde adil olmayan yargılamalar ve cezaevi ihlalleri ile uğraşıyorum."